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Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

Юрий Берендий
15 октября 2026, 18:55обновлено 15 октября, 20:02
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Топливо в США подорожало до 6,28 доллара за галлон, а голосование в Конгресс пройдет уже 3 ноября.
Трамп разыгрывает украинскую тему в преддверии выборов в Конгресс, считает Чаленко
Трамп разыгрывает украинскую тему перед выборами в Конгресс, считает Чаленко / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Трамп подогревает украинскую тему перед выборами
  • Цены на дизельное топливо бьют по американским аграриям
  • Цена предвыборных игр платят украинцы

Президент США Дональд Трамп после дизельного соглашения с Путиным за спиной Украины вновь сделал украинскую тему частью предвыборной кампании, причем с токсичной стороны. Возмущение части американцев его решениями вписывается в общую поляризацию общества накануне выборов в Конгресс. Об этом заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

"Все это вполне вписывается в предвыборную поляризацию американского общества. К сожалению, Украина - лишь одна из тем, которую Трамп вновь решил подогреть, причем с токсичной стороны. Хотя наблюдать за этим довольно странно", - подчеркнул политолог.

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Чаленко напомнил, что ещё летом позиция Трампа относительно ударов по российской нефтепереработке была противоположной.

"Я даже приводил примеры заявлений Дональда Фредовича, сделанных в июле этого года на саммите НАТО. Тогда он прямо говорил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы - это эскалация, которая может приблизить окончание войны. Это были его собственные слова", - отметил эксперт.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Повлияют ли цены на дизельное топливо на выборы в Конгресс США

Политолог Игорь Чаленко объяснил, что давление на Украину в связи с ударами по НПЗ началось с тщательного информационного "разогрева".

"Это началось с „разогрева" информационного пространства заявлениями о том, что Трамп просит Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Причем это происходило на фоне его фальстарта с заявлением об энергетическом перемирии, когда Путин его не послушал", - подчеркнул эксперт.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Говоря о логике односторонних уступок, эксперт обратил внимание, что Россия свои удары по украинской энергетике не прекращала.

"Но почему Украина должна в одностороннем порядке прекращать удары? Россия уничтожает нашу энергетику до нуля, а Украина почему-то должна отказаться от ответных ударов? Для людей, которые следят за ситуацией, эти вопросы не требуют ответов", - пояснил Чаленко.

В то же время, по его словам, рядового американца гораздо больше волнует ситуация на заправках, чем война в Европе.

"Американское общество в основном живет во внутреннем американском информационном контексте. Поэтому на него гораздо сильнее влияют, например, цены на дизельное топливо. На американских заправках уже можно увидеть цены на уровне 6,30–6,40 доллара за галлон. И кого это в первую очередь затрагивает? Американских аграриев. Аграрии - это "реднеки". "Круг замкнулся", - отметил политолог.

Оценивая действия американского президента как специалист по политтехнологиям, Чаленко подчеркнул, что предвыборные расчеты Вашингтона обернулись для украинцев разрушениями.

"Трамп действует абсолютно политтехнологично. Но, знаете, у них выборы, а у нас - максимальные разрушения, гибель мирных жителей, уничтожение энергетики и гражданской инфраструктуры. Как политолог и политтехнолог я прекрасно понимаю, что делает Трамп. Но это точно не та цена, которую должен платить рядовой украинец из-за потакания Путину", - подытожил эксперт.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Дизельное соглашение раскололо лагерь Трампа

9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки, ослабив санкционное давление на Москву. Решение раскритиковали не только демократы, но и часть республиканцев: конгрессмен Брайан Фицпатрик пообещал инициировать голосование в Палате представителей, чтобы заблокировать закупки, сообщает Axios.

Против соглашения выступила и соратница Трампа, которая летом посетила Украину. Она раскритиковала закупки российского топлива и подчеркнула, что всем, кто требует проведения выборов в Украине, следует в первую очередь добиваться прекращения российских атак, написала американская блогерша Лора Лумер в X.

В то же время средняя цена дизельного топлива в США 11 октября достигла 6,28 доллара за галлон, что на 71% больше, чем годом ранее. Выборы в Конгресс состоятся 3 ноября, и аналитики сомневаются, что соглашение с Москвой заметно снизит цены к этому времени.

Дизельное соглашение Трампа с Путиным - последние новости по теме

"Главред" писал , что Россия нарушила энергетическое перемирие Трампа ударом по ТЭЦ в Харькове. По данным Reuters, в Белом доме рассчитывают, что дизельное соглашение вернет Москву за стол переговоров о прекращении войны. Соглашение предусматривает поставку более 2,25 млн баррелей российского дизельного топлива на американский и международный рынки.

Между тем давление Вашингтона на Киев из-за ударов по российским НПЗ усилилось. Издание The Washington Post сообщило, что разведка США угрожала ограничить обмен данными с Украиной в случае продолжения ударов. Сам Трамп заявил, что США продолжают делиться разведданными с Киевом.

После нескольких дней перерыва Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что удары могут быть снова остановлены только при одном условии. Речь идет о предоставлении Украине ракет Patriot для защиты от ответных ударов РФ.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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