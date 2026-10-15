Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

На протяжении длительного времени именно европейские государства обеспечивают основную часть помощи Украине.

https://glavred.info/world/evropa-obespechivaet-dve-treti-razveddannyh-dlya-ukrainy-glava-mid-francii-10804430.html Ссылка скопирована

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UkraineMFA, president.gov.ua

Кратко:

РФ стремится ослабить поддержку Киева со стороны Европы

Во Франции призвали не поддаваться пропаганде Путина

Около двух третей разведывательной информации, которую получает Украина, поступает из европейских стран, в том числе из Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью France Info.

По словам главы французского МИД, с начала полномасштабной войны России против Украины неоднократно звучали прогнозы о скором поражении Киева и прекращении американской поддержки. Однако, как подчеркнул Барро, на протяжении длительного времени именно европейские государства обеспечивают основную часть помощи Украине.

видео дня

"Давайте не поддадимся пропаганде Владимира Путина", - призвал министр.

Барро также обратил внимание на попытки Кремля внести раскол в отношения между Украиной и европейскими странами. По его мнению, Россия стремится ослабить поддержку Киева со стороны Европы и убедить европейцев отказаться от дальнейшей помощи.

"Мы ведем войну не только на поле боя, но и в умах людей", - подчеркнул глава МИД Франции.

Зачем Украина наносит удары по НПЗ РФ - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина перешла в завершающую фазу противостояния с Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия.

Сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

НПЗ / Главред

Разведданные для Украины - главное

Напомним, как сообщал Главред, ранее в Европейской комиссии заявили, что не располагают данными, которые свидетельствовали бы о прекращении обмена разведывательной информацией между США и Украиной.

До этого СМИ сообщили, что американская разведка якобы пригрозила украинскому посольству приостановить передачу разведданных, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пока Вашингтон не прибегнул к таким мерам, однако вероятность прекращения обмена информацией сохраняется.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

По его словам, ограничения на проведение таких атак были сняты на фоне проблем с получением разведывательных данных и перебоев в работе системы Starlink, возникших во время массированных российских обстрелов.

Другие новости:

О персоне: Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия. Родился 13 мая 1983 года в Париже в семье политика Жака Барро. Получил образование в HEC Paris (2007), Институте политических исследований Парижа и Парижской школе экономики.

Работал научным сотрудником (с 2013) и доцентом (с 2017) в Школе менеджмента Слоуна и HEC Paris.

С 2015 по 2017 год работал в совете Верхней Луары.

В 2017 году избран в Национальное собрание, где был членом финансового комитета и в 2018 году стал соавтором законопроекта о борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Правительственные должности (Министр-делегат):

Июль 2022 года: Министр-делегат цифровых технологий и телекоммуникаций (в правительстве Элизабет Борн).

С 2024 года: Министр-делегат по европейским делам Франции.

21 сентября 2024 года: Получил портфель министра Европы и иностранных дел (в правительстве Барнье). 23 декабря 2024 года: Сохранил свою должность (в правительстве Байру).

Международная деятельность: После назначения участвовал в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а затем посетил Ливан во время израильских бомбардировок Бейрута.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред