Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

Речь идет о более масштабной кампании, в рамках которой украинские военные смогут создавать угрозу для российских аэропортов, обходя ПВО.

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Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Википедия

Вы узнаете:

Как Украина планирует использовать дроны с ИИ

Почему Зеленский ранее отказался от первоначального плана

Когда Украина может применить новые дроны

Украина разрабатывает специализированные беспилотники с искусственным интеллектом, которые могут использоваться для усиления воздушных атак на территории России. Речь идет о более масштабной кампании, в рамках которой украинские военные смогут создавать угрозу для российских аэропортов, обходя системы противовоздушной обороны. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в издании The Atlantic.

По данным автора, с 8 октября украинские силы поразили как минимум четыре российских дата-центра. Кроме того, на прошлой неделе российским властям пришлось за один раз отменить 345 рейсов из московских аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

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Два украинских разработчика воздушной кампании, с которыми пообщался журналист, заявили, что происходящее - лишь начало.

Как Украина планирует использовать дроны с ИИ

Как отмечает Шустер, до сих пор Украина использовала дальнобойные беспилотники преимущественно для создания угрозы российскому воздушному пространству в районе аэропортов, вынуждая власти ограничивать полеты. При этом непосредственные удары по самим аэропортам не наносились.

В одном из инцидентов в минувшие выходные, по сообщениям, обломки сбитого украинского дрона упали на территории аэропорта Сочи, вызвав пожар в административном здании.

"По словам разработчиков плана, более амбициозная версия предусматривает применение дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта, с целью обхода средств российской противовоздушной обороны и нанесения ударов по аэропортам в Москве и других городах", - пишет Шустер.

Один из авторов инициативы сообщил, что украинские производители в ближайшее время планируют значительно увеличить выпуск таких беспилотников.

Какую позицию занимает Трамп

Автор статьи обращает внимание и на позицию президента США Дональда Трампа. Несмотря на его вмешательство в вопрос поставок российского дизельного топлива, американский лидер публично не высказывался о недавних атаках на российские аэропорты и центры обработки данных.

Ранее, когда Трамп призывал Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, он смягчил свою позицию, допустив возможность атак на другие цели.

"Там есть много других целей", - заявил тогда американский президент.

В то же время после начала украинской операции M&M's в прошлом месяце Россия усилила обстрелы украинских городов. По данным Шустера, российские войска стали регулярно наносить дневные удары по жилым многоэтажкам, школам и другим учебным заведениям.

Журналист считает, что дальнейшая эскалация ставит Киев перед сложным выбором: Россия способна отвечать на украинские действия еще более жестокими атаками, а роль Трампа в урегулировании войны, по его оценке, изменилась.

"Неважно, какие новые вооружения и тактики применяет Украина, Россия всегда может ответить с большей жестокостью. Похоже, что Трамп больше не заинтересован в прекращении этой волны насилия. Он сменил позицию с роли посредника между враждующими сторонами на роль лица, заключающего соглашения с россиянами, и это ставит Зеленского перед суровым выбором: принять требования Трампа и Путина для прекращения войны на условиях России или найти новые способы продолжать бороться, с американской поддержкой или без неё", - говорится в статье.

Почему Зеленский ранее отказался от первоначального плана

По словам Шустера, украинские чиновники впервые представили Зеленскому план M&M's в начале 2026 года. Тогда президент посчитал его слишком рискованным.

Первоначальная концепция предусматривала ежедневный запуск до тысячи беспилотников в направлении московских аэропортов. Такая тактика могла бы надолго парализовать гражданское авиасообщение в российской столице.

При этом Зеленский разрешил тогдашнему министру обороны Украины Михаилу Федорову продолжить разработку необходимых дронов с искусственным интеллектом. Однако глава государства потребовал жестко контролировать их применение и минимизировать угрозу для пассажиров.

После первой публикации об операции в августе развернулись дискуссии о ее моральной стороне. В Украине и среди западных союзников звучали аргументы о том, что Россия сама не проявляет подобных ограничений, нанося удары по мирному населению.

"Несправедливо, когда одна сторона нарушает все правила войны, в то время как другая сторона сдерживается", - заявил один из высокопоставленных украинских чиновников, комментируя сомнения Зеленского.

По словам одного из инициаторов плана, общественная дискуссия повлияла на решение президента, который 1 сентября объявил о начале воздушной кампании и предупредил авиакомпании и другие страны об опасности полетов над Россией.

Однако на тот момент Украина не располагала достаточным количеством специализированных беспилотников, чтобы длительное время поддерживать угрозу для московских аэропортов.

После заявления Зеленского лишь один иностранный авиаперевозчик - Air Tanzania - ненадолго приостановил полеты в Москву. Крупные компании, включая Emirates и Flydubai, продолжили выполнять рейсы.

"Мы не стали развивать эту тему дальше", - с разочарованием отметил один из украинских чиновников.

Когда Украина может применить новые дроны

По информации двух инициаторов операции, украинские производители продолжают создавать парк специализированных беспилотников, способных использовать технологии искусственного интеллекта для распознавания целей. Предполагается, что аппараты смогут сопоставлять карты местности, определять объекты и выбирать момент для нанесения удара.

Впервые Украина применила новый тип таких дронов в середине сентября. Тогда несколько аппаратов атаковали цели на оккупированной территории Донецкой области. Однако для масштабных операций против российских аэропортов эти беспилотники пока не использовались.

Вместо прямых атак на аэропорты украинские военные применяют другие средства, позволяющие добиваться схожего эффекта. Само появление беспилотника в воздушном пространстве Москвы может вынудить российские власти временно закрыть взлетно-посадочные полосы или отменить рейсы до устранения угрозы.

Один из советников Зеленского назвал это побочным эффектом операции.

По его словам, президент отдает предпочтение именно такому подходу, поскольку он позволяет создавать серьезные проблемы для российской авиации без намеренных ударов по гражданским самолетам.

"Это было бы пиратством. Президент не хочет этого допускать", - подчеркнул советник, участвовавший в операции M&M's.

Как Украина планирует закрыть воздушное пространство России

Издание The Wall Street Journal описывает механизм, который украинская сторона называет операцией "Ковер": беспилотники курсируют вблизи российских аэропортов, вынуждая диспетчеров приостанавливать взлёты и посадки. По данным издания, за этими действиями стоит расчёт превратить временные ограничения в фактическую остановку авиасообщения. Представитель Южного командования Вооружённых сил Украины Сергей Братчук объяснил изданию, в чём принципиальное отличие нынешнего этапа кампании от предыдущих месяцев.

"Это уже не просто повторение отдельных, спорадических оповещений о чрезвычайных ситуациях; это переход к постоянному давлению, направленному на парализацию гражданского воздушного движения в европейской части Российской Федерации", - сказал Братчук.

Киев при этом подчёркивает, что не намерен атаковать пассажирские самолёты и обещает избегать жертв среди мирного населения. Западные страны прекратили прямое авиасообщение с Россией ещё после начала вторжения, тогда как перевозчики Ближнего Востока и Азии продолжают летать в страну, используя отсутствие конкурентов из США и Европы.

План по блокированию российской авиации - главное

Напомним, как ранее сообщал Главред, в августе стало известно, что операцию, предусматривавшую использование беспилотников с искусственным интеллектом для массированных атак на московские аэропорты, приостановили по двум причинам. Ее целью было заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

1 сентября Владимир Зеленский обратился к международным партнерам и авиакомпаниям, выполняющим рейсы в российские города. Президент предупредил, что Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства России.

Первые сообщения о возможном начале этой кампании появились в социальных сетях 9 октября. В тот день все четыре аэропорта Москвы приостанавливали работу и отменяли рейсы.

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О персоне: Саймон Шустер Саймон Шустер (Simon Shuster) - американский журналист и писатель. Почти два десятилетия освещает вооруженные конфликты и авторитарные режимы. На данный момент Саймон Шустер - штатный автор журнала The Atlantic. До прихода в The Atlantic в 2025 году работал корреспондентом журнала Time в Нью-Йорке, Берлине и Москве. Регулярно работал в Киеве и Москве, освещал Революцию Достоинства 2014 года, аннексию Крыма и войну на Донбассе. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Шустер провел несколько месяцев в Киеве, где получил уникальный доступ к Офису президента и непосредственно к Владимиру Зеленскому и его окружению. Был автором резонансной статьи-обложки журнала Time в октябре 2023 года о вызовах, с которыми сталкиваются Украина и президент Зеленский во время войны. В начале 2024 года выпустил биографическую книгу "The Showman: Inside the Invasion That Shook the World and Made Volodymyr Zelensky a Leader". Книга основана на интервью с президентом Украины, его супругой, военным командованием и чиновниками.

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