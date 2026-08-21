План M&M's: Киев хотел тысячей дронов закрыть небо над Москвой - The Atlantic

К середине весны секретная операция продвинулась достаточно далеко, но потом была приостановлена.

https://glavred.info/war/plan-m-m-s-kiev-hotel-tysyachey-dronov-zakryt-nebo-nad-moskvoy-the-atlantic-10790087.html Ссылка скопирована

Зеленскому "предлагали" атаковать аэропорты Москвы тысячами дронов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Википедия

О чем пишет The Atlantic:

Украина якобы готовила рой дронов для удара по аэропортам Москвы

План получил кодовое название M&M's

Операцию приостановили после отставки министра обороны Федорова

Украина этой весной готовила атаку роями дронов с искусственным интеллектом на аэропорты Москвы, рассчитывая остановить международное авиасообщение с российской столицей и усилить давление на окружение российского диктатора Владимира Путина. План предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях. Об этом сообщил штатный автор журнала The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на два источника, непосредственно осведомленных с планом, о котором ранее не сообщалось.

По замыслу, к уже привычным ударам по военным базам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам России должны были прибавиться рои дронов, способных самостоятельно искать и поражать цели без участия пилота-человека. Один из источников описал конечную цель операции следующим образом.

видео дня

"Идея состоит в том, чтобы на длительный период закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов", - сообщил источник, знакомый с планом.

К середине весны план получил кодовое название M&M's – в честь множества дешевых и почти идентичных дронов, необходимых для операции. Чтобы преодолеть российскую ПВО, ежесуточно пришлось бы отправлять в аэропорты Москвы и окрестностей до тысячи беспилотников. Давление на авиасообщение должно было ударить прежде всего по состоятельному окружению президента России.

"Люди из элиты могут прийти к Путину и сказать: у нас здесь проблема", - сообщил источник, знакомый с украинским планом.

Почему операцию приостановили

Когда зимой официальные лица представили план Зеленскому, он высказал серьезные опасения. Президент опасался, что под удар дронов мог попасть гражданский авиалайнер в Москве, что могло бы привести к жертвами среди пассажиров или экипажа. Тем не менее, подготовку к ударам позволили продлить в течение нескольких месяцев весной и в начале лета.

Планирование операции приостановили в июле, когда Зеленский неожиданно уволил ее главного организатора – министра обороны Михаила Федорова.

Отмечается, что Федоров большую часть года работал над планом, держа его в тайне даже от части ближайших помощников, и обеспечил финансирование массового производства дронов от европейских союзников.

Один из источников выразил надежду, что новый министр обороны Украины Евгений Хмара продолжит реализацию плана.

"Мы попробуем. Технически это возможно. Можно возобновить этот проект с новой командой, но, на мой взгляд, это займет около трех месяцев", - сказал источник.

При этом чиновник из Офиса президента в комментарии изданию опроверг существования такого плана.

"Это полная чушь", - заявил он.

Операция СБУ "Паутина" - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела масштабную историческую операцию "Паутина", которая стала беспрецедентным ударом по стратегической авиации России. Подготовка к спецоперации длилась более полутора лет.

В рамках этой комплексной атаки беспилотники СБУ поразили четыре российских военных аэродрома, где базируются стратегические бомбардировщики и другие самолеты, используемые для ракетных ударов по Украине. Во время операции был уничтожен или поврежден 41 самолет различных типов.

Операция СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

После успешной операции СБУ российское военное командование начало усиленно строить специальные укрытия для самолетов на по меньшей мере 14 авиабазах - как на оккупированных территориях Украины, так и в России. Среди баз - Кировское, Севастополь, Бельбек, Ейск, Миллерово, Энгельс и другие.

Другие новости:

О персоне: Саймон Шустер Саймон Шустер (Simon Shuster) - американский журналист и писатель. Почти два десятилетия освещает вооруженные конфликты и авторитарные режимы. На данный момент Саймон Шустер - штатный автор журнала The Atlantic. До прихода в The Atlantic в 2025 году работал корреспондентом журнала Time в Нью-Йорке, Берлине и Москве. Регулярно работал в Киеве и Москве, освещал Революцию Достоинства 2014 года, аннексию Крыма и войну на Донбассе. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Шустер провел несколько месяцев в Киеве, где получил уникальный доступ к Офису президента и непосредственно к Владимиру Зеленскому и его окружению. Был автором резонансной статьи-обложки журнала Time в октябре 2023 года о вызовах, с которыми сталкиваются Украина и президент Зеленский во время войны. В начале 2024 года выпустил биографическую книгу "The Showman: Inside the Invasion That Shook the World and Made Volodymyr Zelensky a Leader". Книга основана на интервью с президентом Украины, его супругой, военным командованием и чиновниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред