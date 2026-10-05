РФ ударила "Бандеролями" по домам в Харькове: есть жертва и пострадавшие

Три "Бандероли" прилетели по Индустриальному району Харькова.

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Последствия атаки на Харьков вечером 4 октября 2026 / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Кратко:

Вражеский БПЛА "Бандероль" попал по городу

Зафиксированы гибель и ранения граждан

В Харькове продолжается спасательная операция

Вечером в воскресенье, 4 октября, российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Мэр Харькова Игоря Терехова в 22:53 сообщил, что баражирующий боеприпас "Бандероль", предварительно, попал по многоквартирному дому в Индустриальном районе города.

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"Поступает информация о двух погибших и нескольких раненых", - добавил Терехов спустя некоторое время.

Параллельно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже подтвердил факт атаки. По его данным, погиб один человек и еще двое ранены. Через некоторое время он написал , что по уточненным данным, в Индустриальном районе вспыхнуло админздание и два автомобиля.

В 23:50 стало известно, что по уточненной информации Ситуационного центра, в результате двойного удара „Бандеролей" по Индустриальному району погиб один человек, еще шестеро - ранены.

Загорелись автомобили и административное здание, около десяти многоквартирных домов повреждены.

"Продолжается спасательно-поисковая операция", - уточнил Терехов.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Позже в комментарии Суспільному мэр сообщил, что один человек погиб, восемь - получили ранения в результате удара, предварительно, трех "Бандеролей" по Индустриальному району Харькова. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Обновлено. По данным ГСЧС, в результате российской атаки один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

В Индустриальном районе города возник пожар: горели помещения двухэтажного админздания, автомобили и мусор.

Повреждены жилые и административно-производственные здания. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, 4 октября в Киеве прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.

2 октября РФ атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом.

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Днепр. В результате первой из ночных атак загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть нацелены на широкий спектр объектов, включая электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева - "Флэш"

Страна-агрессор Россия может использовать в Киеве радиоретрансляторы для краткосрочного управления "Шахедами" во время ударов по столице. Таких устройств может быть от одного до трёх, а их работа влияет на эффективность противодействия дронам средствами РЭБ. Об этом сообщил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Речь идет о технологии Mesh, которая, по словам Бескрестнова, может обеспечивать дронам противника временный канал связи непосредственно в районе цели. Эксперт считает, что именно такие средства могут быть задействованы во время отдельных атак на Киев.

"Сейчас я настаиваю на том, что в Киеве включаются радиоретрансляторы Mesh противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов. Не много. Возможно, 1–3. Такие ретрансляторы трудно найти, но искать нужно. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным", - подчеркнул Бескрестнов.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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