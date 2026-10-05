Магнитные бури усиливаются: известна дата пика шторма красного уровня

Из-за магнитной бури метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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Прогноз магнитных бурь на 5–7 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой силы будет магнитная буря 5 октября

Когда геомагнитная активность стабилизируется

С конца сентября Землю почти непрерывно атакуют магнитные бури. Сегодня, 5 октября, геомагнитный шторм достиг пика. Магнитная буря красного уровня вновь охватила планету.

По данным meteoagent, сейчас К-индекс составляет 6,1, что соответствует красному уровню, то есть сильным магнитным колебаниям. Солнечная вспышка В4 соответствует зеленому уровню.

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Резонанс Шумана, определяющий возмущения фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне.

Геомагнитная активность 5–7 октября / фото: скриншот

Завтра, 6 октября, по предварительным данным, геомагнитная активность стабилизируется. Об этом свидетельствует снижение К-индекса до 3,7. В среду, 7 октября, ситуация улучшится, К-индекс снизится до 2,7.

Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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