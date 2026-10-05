"Армия": Ким Кардашьян удивила количеством нянь для детей от Канье Уэста

Ким Кардашьян имеет огромное количество нянь, которые смотрят за ее детьми.

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Кардашьян имеет несколько нянь / Коллаж Главред, фото Instagram/kimkardashian

Кратко:

Сколько нянь у Кардашьян

Зачем ей столько персонала

Светская дива Ким Кардашьян впервые откровенно рассказала, сколько людей помогает ей воспитывать четверых детей - и цифра удивила даже поклонников.

Как пишет Page Six, по словам телезвезды, у неё работает сразу несколько нянь, причём у каждого ребёнка фактически есть свой отдельный помощник. При этом Ким подчеркнула, что остаётся вовлечённой мамой и старается лично контролировать воспитание и повседневную жизнь детей.

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У детей Кардашьян много нянь / Фото Instagram/kimkardashian

Звезда объяснила, что такой подход - необходимость, учитывая её плотный график и большое количество проектов. Кроме того, дети часто находятся в разных местах и имеют собственные расписания, что требует постоянной координации.

Кардашьян также отметила, что, несмотря на помощь персонала, она старается проводить с детьми максимум времени и сохранять для них ощущение нормальной семьи.

У детей Кардашьян много нянь / Фото Instagram/kimkardashian

Напомним, Ким воспитывает четверых детей - Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма - от рэпера Канье Уэста, с которым развелась в 2022 году.

История с количеством нянь вызвала бурную реакцию в сети: одни пользователи поддержали звезду, отмечая её ответственность, другие же раскритиковали такой подход, посчитав его чрезмерным.

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О персоне: Ким Кардашьян Ким Кардашьян - американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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