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Всеволод Трофименко

Среди основных бизнес-интересов Трофименко – строительство, недвижимость, ресторанный бизнес и индустрия развлечений. Трофименко Всеволод имеет собственные бизнес-проекты, участвует в управлении и развитии компаний. Также участвует в волонтерских и благотворительных проектах.

Личные данные

Полное имя: Трофименко Всеволод Владимирович

Дата рождения: 27 февраля 1987 года

Место рождения: Терновка, Днепропетровская область

Образование: Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Военная служба: з 2009 года проходил службу в Вооруженных Силах Украины, воинское звание - младший сержант

Языки: самостоятельно изучил и свободно владеет испанским языком

Профессиональная деятельность

Первый опыт открытия и ведения бизнеса Всеволод Трофименко получил в ресторанной сфере. Работал технологом ресторана, где занимался организацией операционных процессов. Впоследствии реализовал собственные проекты – бургерную в киевском ТЦ "Атмосфера" и ресторан "Бальтазар".

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Профессиональная деятельность Всеволода Трофименко также связана со строительством и недвижимостью. В этой сфере он работал на разных позициях, в частности был прорабом монтажного участка, администратором на строительстве и заместителем директора по строительству.

Такой опыт охватывал организацию работ непосредственно на строительной площадке, администрирование процессов и управление строительными проектами. В рамках работы со строительными проектами Трофименко уделяет внимание современным инженерным и технологическим решениям, а также мировым практикам проектирования и их интеграции в городское пространство.

В 2020 году Трофименко стал владельцем 30% акций строительной компании "НЕСТ", впоследствии увеличил долю до 51% и стал мажоритарным акционером. С конца 2025 года занимает должность главы Наблюдательного совета компании.

Также является совладельцем сети кинотеатров Multiplex.

Волонтерство

С первых дней полномасштабной войны Трофименко Всеволод поддерживает ВСУ и участвует в многочисленных волонтерских и благотворительных проектах.

Личная жизнь

Всеволод Трофименко женат.

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