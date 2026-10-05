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Хакеры атаковали сайт АТБ и потребовали $400 тысяч: в компании сделали заявление

Руслана Заклинская
5 октября 2026, 16:08
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В АТБ подтвердили хакерскую атаку на ресурсы компании.
Хакеры атаковали сайт АТБ и потребовали $400 тысяч: в компании сделали заявление
АТБ подверглось хакерской атаке / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/ATB.Market.tm

Что известно:

  • Сайт АТБ подвергся атаке хакеров, которые потребовали 400 тысяч долларов
  • Злоумышленники заявили о данных 7,9 млн клиентов
  • В АТБ опровергли утечку персональных данных

Сайт сети супермаркетов АТБ подвергся хакерской атаке. Злоумышленники разместили на ресурсе сообщение с требованием выкупа и заявили, что якобы получили доступ к данным 7,9 млн клиентов.

Хакеры утверждали, что у них есть информация о клиентах, паспортные данные сотрудников, история покупок и данные поставщиков. За возвращение информации они требовали $400 тысяч.

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В то же время в АТБ опровергли информацию об утечке персональных данных. Пресс-секретарь компании Сергей Демченко заявил в комментарии РБК-Украина, что хакерская атака действительно имела место, однако никакие данные не пострадали.

"Действительно, хакерская атака на ресурсы компании. Никакие данные не были затронуты, поскольку на ресурсах никаких персональных данных не хранится. Опасности нет", - рассказал Демченко.

По его словам, в настоящее время на сайте АТБ проводятся технические работы.

Ранее на взломанном ресурсе было опубликовано сообщение от хакеров с требованием выкупа. При этом таймер с отсчетом времени на сайте, по данным сообщений, сбрасывался, а затем снова запускался.

"Временная заставка на сайте не повлияла на безопасность ваших данных. Сайт полностью контролируется компанией АТБ, а вся информация надежно защищена", - говорится в заявлении.

Хакеры атаковали сайт АТБ и потребовали $400 тысяч: в компании сделали заявление
Сообщение на сайте / Фото: скриншот

В настоящее время сервисы АТБ временно не работают из-за проведения технических работ. В компании принесли извинения за неудобства и отметили, что о возобновлении работы сообщат в ближайшее время.

Сбои в работе сервисов - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, компания Cloudflare сообщила о масштабном сбое, из-за которого многие веб-сайты внезапно прекратили работу. В компании отметили, что сервисы восстанавливаются и продолжаются работы по устранению проблемы. В результате сбоя пострадали такие сервисы, как X, ChatGPT, Spotify и Amazon.

Пресс-служба ПриватБанка подтвердила, что произошел масштабный сбой в работе сервисов и что клиенты сталкивались с проблемами при оплате. В банке подчеркнули, что оплата не проходит в магазинах и супермаркетах, а в отдельных случаях средства списывались без завершения операции. Позже банк сообщил о возобновлении работы сервисов и возврате средств в случае проблем в течение суток.

Минобороны подтвердило, что в приложении "Резерв+" произошел технический сбой, который препятствовал авторизации и обновлению данных. В ведомстве сообщили, что обновление уже доступно для пользователей на iOS и Android и что возможны временные сложности с авторизацией.

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Об источнике: АТБ

АТБ - одна из крупнейших торговых сетей Украины в формате дискаунтера. Работает с 1993 года и представлена в большинстве регионов страны. Магазины сети специализируются на продаже продуктов питания, товаров повседневного спроса и собственных торговых марок по сниженным ценам.

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