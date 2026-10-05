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Доллар взлетел до исторического максимума: новый курс валют на 6 октября

Мария Николишин
5 октября 2026, 16:06
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Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 6 октября.
Доллар взлетел до исторического максимума: новый курс валют на 6 октября
Курс валют в Украине на 6 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют во вторник
  • Какая новая стоимость доллара

На вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, евро и злотый подешевели, а доллар снова побил рекорд. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,05 грн/долл. При этом 5 октября валюта стоила 44,98 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 7 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 6 октября установлен на уровне 50,48 грн/евро, что на 5 копеек меньше, чем в понедельник (50,53 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на вторник установлен на уровне 11,52 грн/злотый. 5 октября эта валюта стоила 11,54 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 2 копейки.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Когда доллар может подорожать до 46 гривен

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

По его словам, психологическая отметка 45 грн за доллар уже утратила статус барьера - участники рынка восприняли ее как промежуточную.

"НБУ уже показал, что 45 грн/долл - это не потолок, а лишь очередной уровень, к которому рынок готов и предпочитает дойти, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Продолжаю считать, что НБУ будет удерживать евро от более глубокой коррекции ради конвертации помощи в гривню по нормальному курсу", - отметил Шевчишин.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой говорил, что доллар в первой декаде октября может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн. Резкого изменения курсовой траектории не ожидается, хотя война, подорожание топлива и инфляционные риски усиливают давление на экономику.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявлял, что восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки. Металлургия фактически остановлена, возможностей вывозить сельскохозяйственную продукцию нет, поэтому поступления в страну не покрывают потребностей рынка.

Кроме того, эксперты отмечали, что курс доллара в Украине в октябре будет зависеть от интервенций НБУ, динамики инфляции, спроса со стороны импортеров и объемов поступления международного финансирования.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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