Украинцев предупредили о дефиците базового продукта: когда цены пойдут вверх

Площади под посевами сократились, урожайность снизилась на 20–30 т/га, а цены уже в четыре раза выше прошлогодних.

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Когда в Украине может возникнуть дефицит лука / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Крупные хозяйства отказались от выращивания лука

Урожайность упала на 20–30 т/га

Удары по складам угрожают хранению урожая

Весной в Украине может существенно сократиться предложение лука, что создает предпосылки для дефицита и нового роста цен. Одной из главных причин является резкое сокращение площадей под этой культурой по сравнению с прошлым сезоном. Об этом заявил международный консультант по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков в колонке для AgroTimes.

По его словам, часть крупных хозяйств в этом году вообще отказалась от выращивания лука.

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В частности, предприятия, которые в прошлом году закладывали на хранение до 17 тыс. тонн продукции, сейчас не выращивают ее вовсе. При этом новых производителей на рынке появилось немного. Ситуацию осложнило и снижение урожайности.

"Если прошлогодний урожай был рекордным, то сейчас средняя урожайность упала примерно на 20–30 т/га. На это существенно повлияли погодные катаклизмы: на юге выращиванию помешали пыльные бури, а в центральных и западных областях - поздние заморозки и продолжительные ливни, которые размывали посевы и мешали вовремя выйти в поля", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что на этом фоне цены уже значительно превышают прошлогодние. Во время сбора урожая в прошлом году лук продавали по 2–2,5 грн/кг, тогда как сейчас цена ниже 10 грн/кг фактически отсутствует.

Булгаков добавил, что на юге продукция подорожала с 8 до 10–11 грн/кг, а недавно цены доходили до 14 грн/кг. В западных областях оптовые цены достигали 18–20 грн/кг.

"К этому добавляются сложные условия хранения из-за систематических атак России на складские помещения. Учитывая фитосанитарное состояние, объемы закладки в хранилища и общую ситуацию, весной мы неизбежно столкнемся с высокими ценами и дефицитом лука. К тому же активизировался экспортный спрос. Продукция уже отгружается в Молдову, Румынию и Болгарию, причем зарубежные покупатели интересуются не только луком, но и картофелем, а также другими овощами", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, при одновременном сокращении производства, снижении урожайности, проблемах с хранением и активном экспорте внутреннее предложение лука весной может оказаться значительно ниже, чем в прошлом году.

Снизятся ли цены на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что, несмотря на проблемы с экспортом и перенасыщение внутреннего рынка отдельными видами продукции, цены на продукты в Украине не снизятся.

По его словам, причина в том, что сырье играет в ценообразовании гораздо более скромную роль, чем кажется на первый взгляд.

"От выращивания на поле до появления на прилавке магазина проходит очень длинная цепочка процессов. И стоимость сырья составляет лишь 15–25 % цены, а остальное - это логистика, энергоносители, зарплаты, упаковка и т. д. Поэтому не стоит надеяться, что все станет чуть ли не бесплатным, это какая-то утопия", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус заявил, что в октябре пастеризованное молоко в Украине может подорожать более чем на 6%, кефир - почти на 6%, а сметана - на 6,5%.

Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало отмечала, что в октябре овощи борщового набора могут подорожать до 7%, а салатные овощи - до 20% из-за сезонного сокращения предложения.

В то же время в Украине уже 6 недель подряд снижаются цены на морковь. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке этих корнеплодов в Украине остается низкой, поскольку фермерам необходимо реализовать достаточно большие объемы продукции средних сортов, которая не подлежит длительному хранению.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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