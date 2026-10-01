В Киеве скорректировали систему реагирования на российские атаки: что известно

Оборону Киева усилят после ударов со стороны РФ: Зеленский поручил проверить поставки ракет для ПВО и F-16 и перераспределить ресурсы в интересах столицы.

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Защита Киева - Украина скорректировала систему реагирования после ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Зеленский поручил проверить договоренности по F-16

Украина ускоряет поставки ракет для ПВО

Систему защиты Киева после ударов РФ скорректировали

Украина скорректировала систему реагирования на российские удары по критической инфраструктуре Киева и перераспределила ресурсы для усиления защиты столицы. В то же время власти должны ускорить получение ракет для ПВО и проверить выполнение договоренностей относительно вооружения для F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram по итогам селекторной конференции с военными, правительственными чиновниками и руководителями служб, отвечающих за защиту инфраструктуры.

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Особое внимание на совещании уделили международным договоренностям в сфере противовоздушной обороны и обеспечения истребителей. По словам Зеленского, часть согласованных с лидерами других государств решений до сих пор не была реализована на уровне ответственных команд.

"МИД, Министерство обороны и команда Офиса проведут оперативную проверку договоренностей с партнерами по обеспечению F-16 необходимой амуницией. То же самое касается поставок ракет для ПВО - по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету, и к завтрашнему дню - обновленный график поставок в Украину. Важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты", - заявил Зеленский.

F-16 / Инфографика: Главред

Президент также назвал страны, которые, по его словам, готовы ускорить выполнение договоренностей. Речь идет, в частности, о Германии, Норвегии и Финляндии.

Второй блок решений касается готовности регионов к возможным новым атакам и функционирования критической инфраструктуры. Власти планируют еженедельно отслеживать ситуацию в ключевых городах и общинах, где часть запланированных мероприятий выполняется с задержками.

"По каждому региону, по ключевым городам еженедельно фиксируем ход выполнения планов обеспечения устойчивости. У некоторых общин наблюдается отставание, и военное командование совместно с правительственными чиновниками должно подготовить дополнительные решения для обеспечения большей безопасности работ", - подчеркнул Зеленский.

После последних российских атак отдельно пересмотрели механизмы защиты именно киевской критической инфраструктуры. Президент поручил обеспечить выполнение уже определенных технических и организационных мер и распределить необходимые ресурсы.

"Скорректировали систему реагирования на российскую террористическую операцию против киевской критической инфраструктуры. Защитные меры должны быть полностью реализованы. Определили необходимое перераспределение ресурсов. Важно, чтобы местные власти в Киеве были готовы к быстрым решениям в поддержку людей", - отметил Зеленский.

Отдельные доклады о выполнении определенных мер должны представить премьер-министр Украины и главнокомандующий ВСУ.

Как долго еще может продолжаться террор в Киеве - комментарий эксперта

Россия может сократить интенсивность атак дронами по Киеву и области в течение ближайших 2–3 недель. Военный обозреватель Алексей Гетьман связывает возможное снижение активности РФ с ответными действиями Украины. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире "Ранок.LIVE".

В настоящее время российские войска несколько дней подряд запускают беспилотники по столице и Киевской области в разное время суток. По оценке обозревателя, поддерживать такой темп ударов в течение длительного периода российская сторона не сможет.

"Это новая реальность, к ней нужно привыкать. Но она не будет продолжаться бесконечно и закончится через 2–3 недели. Почему? Потому что последуют наши мощные ответные действия", - подчеркнул Гетьман.

Удары по Киеву - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалист по радиотехнологиям и советник президента Сергей Бескрестнов ("Флеш") пояснил, что заявление министра обороны Евгения Хмары о перенастройке системы ПВО для уничтожения целей на подступах к Киеву касается конкретной категории угроз. По его словам, речь идет о перехвате именно реактивных беспилотных аппаратов и дешёвых реактивных ракет.

В ГСЧС сообщили о последствиях массированного ракетного удара по Киевской области, произошедшего в ночь на 30 сентября. В результате попадания был полностью разрушен частный дом, уничтожено восемь гаражей и возникли пожары; в результате атаки погиб ребенок, а еще трое человек получили ранения.

Издание The Economist со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщило об изменении тактики российских ударов по Киеву и расширении перечня потенциальных целей. По данным источников, пик попыток дестабилизировать ситуацию в столице ожидается в ноябре, при этом контрразведка еженедельно предотвращает 7–8 вражеских заговоров и диверсий.

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О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

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