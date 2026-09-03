"Придется привыкать": тревожный прогноз эксперта о дневных ударах РФ по Киеву

Враг может наносить удары по Киеву днём и ночью ещё несколько недель подряд, но есть один нюанс.

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Украина может заставить РФ прекратить постоянные удары по столице / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сообщил Гетман:

Дневные атаки на Киев и область будут продолжаться ещё несколько недель

Украина может заставить РФ прекратить террор зеркальными действиями

У России исчезнет желание почти непрерывно атаковать Киев

Страна-агрессор Россия уже несколько дней подряд атакует дронами столицу Украины и Киевскую область почти непрерывно - днем и ночью. Однако постоянно оккупанты не смогут терроризировать Киев в таком темпе.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил военный обозреватель Алексей Гетьман. По его словам, российские атаки беспилотников, скорее всего, пойдут на спад в течение 3 недель.

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"Это новая реальность, к ней нужно привыкать. Но она не будет продолжаться бесконечно и закончится через 2–3 недели. Почему? Потому что последуют наши мощные ответные действия", - подчеркнул Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что единственный способ заставить врага прекратить дронный террор - это демонстрировать силу, наносить симметричные удары и даже больше. В таком случае у РФ исчезнет желание обстреливать Киев и область беспилотниками в течение всего дня.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какие объекты может атаковать РФ в Киеве

Главред писал, что, по словам офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского, российские военные могут усилить атаки на инфраструктуру крупных украинских городов, в частности сосредоточиться на мостах через Днепр в Киеве.

Такие удары способны серьезно затруднить сообщение между левобережной и правобережной частями столицы и привести к транспортному коллапсу. Ярославский добавил, что российские войска имеют возможности для регулярного применения комбинированных ракетно-дроновых атак.

Удары РФ по Киеву и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия днем 2 сентября нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий в Киеве. Повреждены здания университета.

Ранее 2 сентября в результате российской атаки на столицу в Шевченковском районе зафиксировали попадание и пожар в шестиэтажном жилом доме.

Накануне, утром 2 сентября, российская армия атаковала Киевскую область. В результате вражеского удара пострадали два человека. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. В Бучанском районе произошел пожар в складских помещениях.

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О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

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