РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

Вражеский БПЛА нанес удар вблизи пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Одесса - Днепр.

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Россия атаковала пассажирский поезд в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УЗ

Кратко:

РФ атаковала БПЛА пассажирский поезд Одесса - Днепр

Пассажиров и железнодорожников своевременно эвакуировали

Удар пришелся на локомотив, люди не пострадали

Российский беспилотник днем, 2 сентября, атаковал поезд №53/54 по маршруту Одесса - Днепр.

Как сообщили в"Укрзализныце", вражеский БПЛА попал вблизи поезда на одной из станций Приднепровской железной дороги. Отмечается, что благодаря своевременной эвакуации пассажиры и сотрудники "Укрзализныцы" не пострадали.

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"Сегодня вражеский БПЛА поразил поезд № 53/54 "Одесса - Днепр" на одной из станций Приднепровской железной дороги. Благодаря работе мониторинговой команды "Укрзализныци" пассажиры, поездная и локомотивная бригады были своевременно эвакуированы на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Как сообщают в компании, в момент удара все люди находились в укрытии или на безопасном расстоянии. При этом удар пришелся по локомотиву.

Пассажиров поезда продолжили доставлять к месту назначения на автобусах.

Шахед / Инфографика: Главред

Как долго еще продлится "шахедный" террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. По крайней мере, до выборов (будут продолжаться атаки "шахидов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Удары РФ по железной дороге - новости по теме

Главред ранее писал, что в Одесской области российский реактивный "Шахид" попал в локомотив пассажирского поезда. Погибли машинист и его помощник.

Напомним, утром 8 августа российские войска атаковали поезд, следующий по маршруту "Сумы – Киев". В результате атаки загорелся локомотив поезда.

Кроме того, 19 июля российские войска совершили очередной теракт против гражданского населения, атаковав беспилотником пассажирский поезд в Запорожской области. Благодаря четким и оперативным действиям железнодорожников трагедии удалось избежать.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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