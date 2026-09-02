Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

Инна Ковенько
2 сентября 2026, 19:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вражеский БПЛА нанес удар вблизи пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Одесса - Днепр.
Россия обстреляла пассажирский поезд в Одесской области
Россия атаковала пассажирский поезд в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УЗ

Кратко:

  • РФ атаковала БПЛА пассажирский поезд Одесса - Днепр
  • Пассажиров и железнодорожников своевременно эвакуировали
  • Удар пришелся на локомотив, люди не пострадали

Российский беспилотник днем, 2 сентября, атаковал поезд №53/54 по маршруту Одесса - Днепр.

Как сообщили в"Укрзализныце", вражеский БПЛА попал вблизи поезда на одной из станций Приднепровской железной дороги. Отмечается, что благодаря своевременной эвакуации пассажиры и сотрудники "Укрзализныцы" не пострадали.

видео дня

"Сегодня вражеский БПЛА поразил поезд № 53/54 "Одесса - Днепр" на одной из станций Приднепровской железной дороги. Благодаря работе мониторинговой команды "Укрзализныци" пассажиры, поездная и локомотивная бригады были своевременно эвакуированы на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Как сообщают в компании, в момент удара все люди находились в укрытии или на безопасном расстоянии. При этом удар пришелся по локомотиву.

Пассажиров поезда продолжили доставлять к месту назначения на автобусах.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Как долго еще продлится "шахедный" террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. По крайней мере, до выборов (будут продолжаться атаки "шахидов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Удары РФ по железной дороге - новости по теме

Главред ранее писал, что в Одесской области российский реактивный "Шахид" попал в локомотив пассажирского поезда. Погибли машинист и его помощник.

Напомним, утром 8 августа российские войска атаковали поезд, следующий по маршруту "Сумы – Киев". В результате атаки загорелся локомотив поезда.

Кроме того, 19 июля российские войска совершили очередной теракт против гражданского населения, атаковав беспилотником пассажирский поезд в Запорожской области. Благодаря четким и оперативным действиям железнодорожников трагедии удалось избежать.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Укрзализныця атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot - Рубио

США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot - Рубио

20:34Мир
Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения

Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения

20:32Украина
Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

19:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

Последние новости

21:10

Бегонии будут радовать пышным цветением до заморозков: что нужно сделать в сентябре

20:34

США обсуждают с Украиной выдачу лицензии на производство ракет для Patriot - Рубио

20:32

Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения

20:26

Российский царь не смог пролезть через ворота: историк раскрыл секрет Луцкого замкаВидео

19:54

Шанс на новую жизнь — для трёх знаков зодиака наступает счастливый период

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
19:43

Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

19:43

РФ посреди дня атаковала поезд с пассажирами на Одесчине: что известно о последствиях

19:37

"Это приведет к коллапсу": офицер ВСУ предупредил об ударах РФ по мостам в Киеве

19:36

Идеальная чистота без лишних усилий — как навсегда избавиться от налёта в унитазе

Реклама
19:31

Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае — неожиданное объяснениеВидео

19:14

Зачем сыпать соду со льдом в раковину — секрет, который спасет раковину

19:10

Украина наносит удар по самому больному месту: Денисенко рассказал, как Путин вынужден реагироватьмнение

19:04

Уход за виноградом в сентябре: что посыпать под лозой, чтобы грибок не испортил урожай

18:52

Эффективное средство или миф: может ли обычная сода уничтожить тараканов

18:51

Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

18:41

Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон и вызвал волну слухов

18:15

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

18:11

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

18:03

Гороскоп Таро на сегодня 3 сентября: Тельцам - жить по средствам, Львам - активность

17:41

Почему всё больше людей рассыпают соду вокруг дома — есть важный нюансВидео

Реклама
17:21

Посреди дня Россия атаковала Ровенщину: есть пострадавшие и разрушения

17:21

Воздушные тревоги в Украине изменят: что будут означать желтый и красный уровни

17:04

Выборы начались с катастрофы: в РФ упал вертолет Ми-8 с бюллетенями и комиссией

17:01

Больше никаких разводов на окнах: эксперты рассказали, как добиться идеальной чистоты

16:59

Украина уничтожила сразу две российские "птички": Генштаб раскрыл результаты

16:52

Небо над РФ становится опасным: Украина официально предупредила ICAO об угрозах для полетов

16:48

Неподходящие дни для стирки: почему не стоит стирать белье утром и в выходные

16:20

Доллар и евро резко пошли вверх: новый курс валют на 3 сентября

16:15

Детский шампунь вместо химических средств — 6 вещей, которые он сможет отмыть

16:14

Белые камушки возле дома могут нанести серьезный вред: какую ошибку допускают владельцы

16:09

Свекла будет гораздо слаще: чем полить ее перед сбором урожая

16:08

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

16:01

Тепло окончательно отступает из Украины: где ожидаются грозы и дожди

15:38

Грязь с куртки исчезнет без стирки: что достаточно нанести на ватный диск

15:31

Многолетники вместо удобрений — 8 цветов, улучшающих качество почвы

15:25

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

14:54

Как осенью быстро высушить обувь после дождя: хитрый трюк с газетой

14:14

Мягкое украинское слово "лельо": что оно на самом деле означает

14:01

Уплетала галушки: чем угощали Анджелину Джоли в Украине

13:59

Самые богатые села Украины: где они находятся и как выглядят

Реклама
13:52

РФ ударила по Днепру ракетой-дроном "Бандероль": есть погибшие и раненыеФото

13:44

Школа, которой не страшна война: что построили для 700 украинских детей

13:42

68-летняя Мадонна показала идеальное молодое лицо

13:22

Сорняки засохнут без усилий: нужна одна вещь, которая найдётся в домеВидео

13:14

РФ ударила по университету в Киеве прямо во время занятий: что со студентами

13:08

Испытания осенью 2026 года: 4 знака зодиака, которым предстоят трудности

12:57

Украина попросила 2 млрд евро из кредита ЕС на ракеты Patriot: сколько сможет закупить

12:32

Не от Потапа: кум Каменских прокомментировал беременность певицы

12:29

РФ может усилить удары по Украине, дата известна: политолог раскрыл худший сценарий

12:24

Как правильно собрать семена из помидоров: зачем нужна плесень в банке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять