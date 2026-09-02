"Это приведет к коллапсу": офицер ВСУ предупредил об ударах РФ по мостам в Киеве

Российские войска располагают возможностями для регулярного применения комбинированных ракетно-дроновых атак.

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Офицер ВСУ предупредил об ударах РФ по мостам в Киеве / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Доля беспилотников с реактивной тягой во время атаки достигает 40%

Потенциальной целью российских атак могут быть очистные сооружения

Российские военные могут усилить атаки на инфраструктуру крупных украинских городов, в том числе сосредоточиться на мостах через Днепр в Киеве. Такие удары способны серьезно осложнить сообщение между левобережной и правобережной частями столицы и привести к транспортному коллапсу.

Об этом в комментарии YouTube-каналу "Фабрика новостей" заявил офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский.

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По его словам, российские войска располагают возможностями для регулярного применения комбинированных ракетно-дроновых атак. При этом, отметил военный, доля беспилотников с реактивной тягой в таких ударах уже достигает 40%.

Ярославский считает, что одной из целей российской стратегии может быть создание максимально тяжелых условий для жизни населения в крупных украинских городах. В частности, он обратил внимание на угрозу для мостовой инфраструктуры.

"Они сейчас действуют в крупных городах, пытаясь превратить их в мертвые. Это приоритетная задача, поставленная Путиным. Их спикеры говорят, что нужно бить по мостам. Мосты у них в планах, и они будут повреждать мосты в Киеве. Это приведет к коллапсу", – сказал офицер.

Он также усомнился в том, что поврежденные объекты удастся оперативно восстановить. В качестве примера Ярославский привел ситуацию с Южным мостом в Киеве, ремонт которого, по его словам, продолжается уже несколько лет.

"Я не знаю, думает ли об этом мэрия Киева или нет, есть ли "план Б", как это быстро отремонтировать. Судя по тому, как Южный мост ремонтируется уже 5 лет, быстро ничего не получится", – отметил военный.

По мнению Ярославского, потенциальная угроза касается не только столицы. Он предположил, что российские войска могут попытаться нарушить транспортное сообщение между двумя берегами Днепра и в других регионах Украины.

"Посмотрите, сколько мостов пересекает Днепр по всей Украине – их всего 12. Во всей стране. Если это их замысел, они будут наносить удары по всем мостам, объясняя свой террор логистикой", – заявил офицер.

Он призвал украинские власти заранее подготовить несколько сценариев действий на случай повреждения критической инфраструктуры.

"Власти должны сказать: "У нас есть план B, C и D", а не просто "уезжайте из города". Это не позиция властей", – подчеркнул Ярославский.

Еще одной потенциальной целью российских атак он назвал очистные сооружения. По словам офицера, повреждение подобных объектов может значительно ухудшить условия жизни гражданского населения.

"Путин будет наращивать эскалацию", – резюмировал Ярославский.

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О персоне: Денис Ярославский Денис Ярославский - военный юрист, офицер ВСУ, командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины.

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