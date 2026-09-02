68-летняя Мадонна показала идеальное молодое лицо

Мадонна совершенно не выглядит на своей возраст и продолжает удивлять поклонников.

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Мадонна удивила своей молодостью / Коллаж Главред, фото Instagram/Madonna

Кратко:

Как сейчас выглядит Мадонна

Почему она удивляет своим видом

68-летняя Мадонна вновь удивила поклонников, продемонстрировав заметно обновлённый внешний вид.

Певица опубликовала серию снимков на своей странице в Instagram, на которых предстала с идеально гладкой кожей и лёгкими "веснушками", из-за чего многие едва узнали звезду.

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Мадонна совсем не выглядит на свой возраст / Фото Instagram/madonna

В кадре артистка примерила образ в духе 90-х: осветлённые брови, выразительный чёрный лайнер, глянцевые губы и платиновые волосы с объёмной укладкой. Её лицо выглядело практически без морщин, что вызвало активное обсуждение в сети.

Мадонна совсем не выглядит на свой возраст / Фото Instagram/madonna

Помимо бьюти-экспериментов, Мадонна показала и смелые образы - от корсетов и бельевых комплектов с чулками до более сдержанного наряда с белым жакетом и платьем.

Мадонна совсем не выглядит на свой возраст / Фото Instagram/madonna

Публикация быстро собрала множество реакций: поклонники и знаменитости восхитились её внешним видом и способностью постоянно меняться. При этом сама певица сопроводила снимки фразой о том, что её стоит запоминать не глазами, а воспоминаниями, намекая на своё отношение к возрасту и внешности.

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О персоне: Мадонна Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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