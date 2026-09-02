Сорняки засохнут без усилий: нужна одна вещь, которая найдётся в доме

Экологичный способ борьбы с сорняками поможет подготовить проблемные участки сада к следующему сезону.

https://glavred.info/sad-ogorod/sornyaki-zasohnut-bez-usiliy-nuzhna-odna-veshch-kotoraya-naydetsya-v-dome-10793426.html Ссылка скопирована

Уничтожение сорняков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как картон помогает бороться с сорняками

Как правильно разложить картон на проблемном участке

Почему картон может улучшить состояние почвы

Сорняки не только портят вид сада, но и отнимают питательные вещества у культурных растений. При этом для борьбы с ними не обязательно использовать химические средства.

Главред узнал о простом способе с использованием картона, который поможет подавить рост нежелательной растительности и одновременно будет способствовать улучшению состояния почвы.

видео дня

Как картон помогает уничтожать сорняки

Как пишет британское издание Express.co.uk, картон можно использовать для подавления сорняков на проблемных участках. Материал перекрывает доступ солнечного света, необходимого растениям для фотосинтеза и активного роста.

Для этого нужно подобрать кусок картона в соответствии с размером участка и полностью накрыть им землю. Перед использованием необходимо удалить пластиковый скотч, наклейки и другие материалы, которые не разлагаются естественным путем.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Садовод и основатель GardeningExpress Крис Боннетт объяснил, что сорняки особенно активно растут летом благодаря большому количеству солнечного света.

"Разложка картона на проблемных участках помогает подавить сорняки, блокируя солнечный свет, который имеет решающее значение для их роста", - отметил он.

Как правильно разложить картон

Если используются небольшие куски картона, их следует накладывать друг на друга примерно на 15 сантиметров. Это поможет избежать промежутков, через которые сорняки могут пробиться к солнечному свету.

Картон должен плотно прилегать к земле и полностью закрывать проблемный участок. Сверху его можно накрыть слоем мульчи или компоста. Это поможет удерживать картон на месте и сохранять влагу в почве.

Важно, чтобы картон не содержал пластиковых элементов, которые могут оставаться в почве после разложения.

Смотрите видео о том, как уничтожить березку, поросли, портулак и другие сложные сорняки:

Почему картон полезен для почвы

Картон постепенно разлагается, поэтому после выполнения своей основной функции он становится органическим веществом в почве. По словам Боннетта, его можно рассматривать как материал, способствующий созданию лучших условий для роста растений.

"Через несколько месяцев картон также начнёт разлагаться, принося пользу почве в качестве "коричневого" вещества и помогая создать более здоровую среду для роста остальных ваших растений", - пояснил он.

Как долго оставлять картон на земле

Картон оставляют на проблемном участке, чтобы он продолжал блокировать солнечный свет и постепенно разлагался. Под слоем мульчи или компоста процесс происходит естественным путем.

Такой способ особенно подходит для участков, где нужно временно подавить сорняки перед последующей посадкой или подготовкой почвы. В то же время картон не стоит использовать там, где его наличие может помешать культурным растениям.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред