Лук до весны без погреба — 3 лучших места для длительного хранения

О чем вы узнаете:
- Как правильно подготовить лук к хранению
- Где хранить урожай в квартире до весны
Сохранить урожай репчатого лука сухим и свежим до весны можно даже при отсутствии погреба или подвала. Для этого достаточно правильно подготовить головки и обеспечить им оптимальные условия в городской квартире. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание ТСН, главные враги лука при длительном хранении - высокая влажность, отсутствие циркуляции воздуха и резкие перепады температуры. Именно они провоцируют появление плесени, гнили и преждевременное прорастание.
Подготовка урожая: тщательный отбор
Перед укладкой на зиму лук обязательно нужно отсортировать. Для длительного хранения подходят только плотные и твёрдые головки с полностью сухой шелухой. На них не должно быть порезов, вмятин или даже малейших пятен. Поврежденные или мягкие луковицы лучше отложить и использовать в ближайшее время.
Где хранить лук в квартире
Одним из самых удобных вариантов станет темная кладовая или кухонный шкаф. Важно, чтобы они располагались подальше от плиты, духовки и батарей отопления. Лук можно сложить в картонные коробки или бумажные пакеты с отверстиями для вентиляции. Полиэтиленовые пакеты для этого не подходят, поскольку внутри может скапливаться конденсат.
Еще один вариант - подвесить лук в сетчатых мешках или заплести его в косы. Такой способ обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и позволяет экономить место. Подойдет также застекленный балкон или лоджия. В этом случае лук лучше хранить в деревянных ящиках или коробках и следить за температурой. Во время сильных морозов емкости нужно дополнительно утеплить, чтобы овощи не перемерзли.
Видео о том, как сохранить лук до зимы, можно посмотреть здесь:
Что важно учитывать при хранении
Чтобы лук дольше оставался свежим, придерживайтесь нескольких простых правил:
- не кладите лук рядом с картофелем, так как избыток влаги может ускорить его порчу;
- не допускайте повышенной влажности и обеспечьте постоянную циркуляцию воздуха;
- хотя бы раз в месяц проверяйте запасы и сразу удаляйте мягкие или испорченные луковицы.
Регулярный осмотр поможет вовремя обнаружить луковицы, которые начали портиться, и не допустить распространения гнили на весь урожай.
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