Лук до весны без погреба — 3 лучших места для длительного хранения

Как хранить лук до весны без погреба - как правильно подготовить урожай, где его хранить в квартире и каких ошибок следует избегать при хранении.

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Где хранить лук без погреба / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно подготовить лук к хранению

Где хранить урожай в квартире до весны

Сохранить урожай репчатого лука сухим и свежим до весны можно даже при отсутствии погреба или подвала. Для этого достаточно правильно подготовить головки и обеспечить им оптимальные условия в городской квартире. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, главные враги лука при длительном хранении - высокая влажность, отсутствие циркуляции воздуха и резкие перепады температуры. Именно они провоцируют появление плесени, гнили и преждевременное прорастание.

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Подготовка урожая: тщательный отбор

Перед укладкой на зиму лук обязательно нужно отсортировать. Для длительного хранения подходят только плотные и твёрдые головки с полностью сухой шелухой. На них не должно быть порезов, вмятин или даже малейших пятен. Поврежденные или мягкие луковицы лучше отложить и использовать в ближайшее время.

Где хранить лук в квартире

Одним из самых удобных вариантов станет темная кладовая или кухонный шкаф. Важно, чтобы они располагались подальше от плиты, духовки и батарей отопления. Лук можно сложить в картонные коробки или бумажные пакеты с отверстиями для вентиляции. Полиэтиленовые пакеты для этого не подходят, поскольку внутри может скапливаться конденсат.

Еще один вариант - подвесить лук в сетчатых мешках или заплести его в косы. Такой способ обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и позволяет экономить место. Подойдет также застекленный балкон или лоджия. В этом случае лук лучше хранить в деревянных ящиках или коробках и следить за температурой. Во время сильных морозов емкости нужно дополнительно утеплить, чтобы овощи не перемерзли.

Видео о том, как сохранить лук до зимы, можно посмотреть здесь:

Что важно учитывать при хранении

Чтобы лук дольше оставался свежим, придерживайтесь нескольких простых правил:

не кладите лук рядом с картофелем, так как избыток влаги может ускорить его порчу;

не допускайте повышенной влажности и обеспечьте постоянную циркуляцию воздуха;

хотя бы раз в месяц проверяйте запасы и сразу удаляйте мягкие или испорченные луковицы.

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Регулярный осмотр поможет вовремя обнаружить луковицы, которые начали портиться, и не допустить распространения гнили на весь урожай.

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