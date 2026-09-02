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Как определить состав почвы по сорнякам: о чем скажут крапива, клевер и лебеда

Анна Ярославская
2 сентября 2026, 09:14
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Точно определить качество грунта помогут лебеда и одуванчики, а также подорожник и чертополох.
Подорожник, одуванчик, чертополох
Что скажут подорожник, одуванчик, чертополох о проблемах почвы? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Сорняки служат индикатором состояния грунта на участке
  • Появление лебеды указывает на низкий уровень фосфора
  • Клевер помогает обогатить истощенную почву азотом

Сад - это место, где растут тщательно выбранные растения. Но также появляются и те, которые садовод и вовсе не планировал сажать, и это сорняки. Есть и хорошая новость: сорняки могут многое рассказать о состоянии почвы в саду. Например, о ее кислотности (pH).

Эксперты рассказали о наиболее распространенных садовых сорняках и объяснили, что их появление может говорить о состоянии вашей почвы, пишет Martha Stewart.

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Подорожник

Первые поселенцы привезли подорожник большой (Plantago major) из Европы в Северную Америку. В те времена растение ценили за его многочисленные лечебные свойства. Сегодня подорожник считается сорняком, который способен быстро распространяться: одно растение может дать до 20 000 семян.

Если подорожник появился на вашем участке, вероятно, почва здесь хорошо дренирована и достаточно плодородна, объяснила Тери Спейт - ландшафтный садовод, консультант по садоводству, ведущая подкаста и соавтор книги The Urban Garden.

По ее словам, то же самое можно сказать о подорожнике Ругеля (Plantago rugelii), который относится к тому же семейству.

Одуванчик

Длинные стержневые корни одуванчиков разрыхляют уплотненную почву и выносят на поверхность кальций и другие питательные вещества.

Какая почва, если растут одуванчики? Чаще всего одуванчики появляются там, где почва уплотнена, страдает от нехватки питательных веществ или пересыхает.

Крапива двудомная

Почва может быть кислой и страдать от дефицит кальция.

Крапива двудомная (Urtica dioica) способна раздражать кожу, однако некоторые садоводы не только спокойно относятся к ее присутствию, но и специально собирают ее для употребления в пищу.

Росичка кровяная

Если в почве недостаточно азота, велика вероятность, что на участке появится росичка кровяная (Digitaria sanguinalis).

"Росичка, амброзия, подорожник, коровяк, щавель малый и мхи хорошо растут на почвах с дефицитом азота", - отмечает консультант по садоводству и специалист по домашней гидропонике Дженнифер Холстон.

С эстетической точки зрения росичка вряд ли станет украшением сада, однако, по словам эксперта, она может приносить пользу почве.

"На участках с нарушенным грунтом, например на строительных площадках, где земля остается голой, а дожди вымывают питательные вещества, часто появляется росичка. Этот настоящий рыцарь мира сорняков цепляется корнями за голую землю и удерживает ее, предотвращая эрозию и дальнейшее вымывание питательных веществ. Росичка - часть природного механизма восстановления почвы, на которой мы выращиваем растения", - говорит она.

Растения против сорняков
Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Марь белая

Марь белая (Chenopodium album), которую также называют лебедой, обычно появляется на почвах хорошего качества, но при этом может расти и там, где наблюдается дефицит фосфора.

Еще одно растение, которое хорошо чувствует себя при низком содержании фосфора, - василек (Centaurea). Поэтому, если на участке появились оба этих сорняка, стоит проверить уровень фосфора с помощью анализа почвы.

Звездчатка средняя

Звездчатка средняя (Stellaria media) - распространенный сорняк. Ее появление может свидетельствовать о плотной почве с недостатком питательных веществ.

"Исправить ситуацию можно, добавив в почву компост или известь, а также проведя аэрацию", - говорит эксперт. При этом она рекомендует сначала сделать анализ почвы, чтобы точно определить, какие именно изменения ей необходимы.

Звездчатку иногда используют в пищу - например, добавляют в салаты вместо зелени, подобной шпинату.

Белый клевер

Белый клевер (Trifolium repens) активно разрастается на газонах и в садах. Для одних садоводов он становится настоящей помехой, тогда как другие позволяют ему расти, используя клевер как красивую альтернативу традиционному газону.

Клевер относится к бобовым растениям. Как и другие представители этого семейства, он способен фиксировать азот - то есть связывать атмосферный азот и обогащать им почву.

Поэтому появление белого клевера может говорить о недостатке азота в почве. В таком случае не стоит спешить избавляться от него - напротив, растению можно позволить расти, поскольку оно способно постепенно улучшать состояние грунта.

Чертополох

Появление чертополоха (Cirsium) обычно говорит о том, что почва бедная, сухая и уплотненная. Поэтому, чтобы окончательно избавиться от этого растения, возможно, прежде всего придется улучшить состояние почвы.

К слову, когда этот колючий сорняк зацветает, он образует семена, которые легко распространяются по всему участку, превращая проблему в еще большую.

Как писал Главред, трава между плиткой - это проблема, с которой сталкиваются дачники и владельцы частных домов после затяжных летних дождей. Если с ней не бороться, то мощная корневая система растений со временем начнет раздвигать, приподнимать и разрушать тротуарную плитку, что приведет к необходимости сложного и дорогого ремонта. Читайте: Как уничтожить сорняки на дорожках: копеечная смесь избавит от травы за сутки.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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