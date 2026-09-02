Как определить состав почвы по сорнякам: о чем скажут крапива, клевер и лебеда

Читайте в материале:
- Сорняки служат индикатором состояния грунта на участке
- Появление лебеды указывает на низкий уровень фосфора
- Клевер помогает обогатить истощенную почву азотом
Сад - это место, где растут тщательно выбранные растения. Но также появляются и те, которые садовод и вовсе не планировал сажать, и это сорняки. Есть и хорошая новость: сорняки могут многое рассказать о состоянии почвы в саду. Например, о ее кислотности (pH).
Эксперты рассказали о наиболее распространенных садовых сорняках и объяснили, что их появление может говорить о состоянии вашей почвы, пишет Martha Stewart.
Подорожник
Первые поселенцы привезли подорожник большой (Plantago major) из Европы в Северную Америку. В те времена растение ценили за его многочисленные лечебные свойства. Сегодня подорожник считается сорняком, который способен быстро распространяться: одно растение может дать до 20 000 семян.
Если подорожник появился на вашем участке, вероятно, почва здесь хорошо дренирована и достаточно плодородна, объяснила Тери Спейт - ландшафтный садовод, консультант по садоводству, ведущая подкаста и соавтор книги The Urban Garden.
По ее словам, то же самое можно сказать о подорожнике Ругеля (Plantago rugelii), который относится к тому же семейству.
Одуванчик
Длинные стержневые корни одуванчиков разрыхляют уплотненную почву и выносят на поверхность кальций и другие питательные вещества.
Какая почва, если растут одуванчики? Чаще всего одуванчики появляются там, где почва уплотнена, страдает от нехватки питательных веществ или пересыхает.
Крапива двудомная
Почва может быть кислой и страдать от дефицит кальция.
Крапива двудомная (Urtica dioica) способна раздражать кожу, однако некоторые садоводы не только спокойно относятся к ее присутствию, но и специально собирают ее для употребления в пищу.
Росичка кровяная
Если в почве недостаточно азота, велика вероятность, что на участке появится росичка кровяная (Digitaria sanguinalis).
"Росичка, амброзия, подорожник, коровяк, щавель малый и мхи хорошо растут на почвах с дефицитом азота", - отмечает консультант по садоводству и специалист по домашней гидропонике Дженнифер Холстон.
С эстетической точки зрения росичка вряд ли станет украшением сада, однако, по словам эксперта, она может приносить пользу почве.
"На участках с нарушенным грунтом, например на строительных площадках, где земля остается голой, а дожди вымывают питательные вещества, часто появляется росичка. Этот настоящий рыцарь мира сорняков цепляется корнями за голую землю и удерживает ее, предотвращая эрозию и дальнейшее вымывание питательных веществ. Росичка - часть природного механизма восстановления почвы, на которой мы выращиваем растения", - говорит она.
Марь белая
Марь белая (Chenopodium album), которую также называют лебедой, обычно появляется на почвах хорошего качества, но при этом может расти и там, где наблюдается дефицит фосфора.
Еще одно растение, которое хорошо чувствует себя при низком содержании фосфора, - василек (Centaurea). Поэтому, если на участке появились оба этих сорняка, стоит проверить уровень фосфора с помощью анализа почвы.
Звездчатка средняя
Звездчатка средняя (Stellaria media) - распространенный сорняк. Ее появление может свидетельствовать о плотной почве с недостатком питательных веществ.
"Исправить ситуацию можно, добавив в почву компост или известь, а также проведя аэрацию", - говорит эксперт. При этом она рекомендует сначала сделать анализ почвы, чтобы точно определить, какие именно изменения ей необходимы.
Звездчатку иногда используют в пищу - например, добавляют в салаты вместо зелени, подобной шпинату.
Белый клевер
Белый клевер (Trifolium repens) активно разрастается на газонах и в садах. Для одних садоводов он становится настоящей помехой, тогда как другие позволяют ему расти, используя клевер как красивую альтернативу традиционному газону.
Клевер относится к бобовым растениям. Как и другие представители этого семейства, он способен фиксировать азот - то есть связывать атмосферный азот и обогащать им почву.
Поэтому появление белого клевера может говорить о недостатке азота в почве. В таком случае не стоит спешить избавляться от него - напротив, растению можно позволить расти, поскольку оно способно постепенно улучшать состояние грунта.
Чертополох
Появление чертополоха (Cirsium) обычно говорит о том, что почва бедная, сухая и уплотненная. Поэтому, чтобы окончательно избавиться от этого растения, возможно, прежде всего придется улучшить состояние почвы.
К слову, когда этот колючий сорняк зацветает, он образует семена, которые легко распространяются по всему участку, превращая проблему в еще большую.
Как писал Главред, трава между плиткой - это проблема, с которой сталкиваются дачники и владельцы частных домов после затяжных летних дождей. Если с ней не бороться, то мощная корневая система растений со временем начнет раздвигать, приподнимать и разрушать тротуарную плитку, что приведет к необходимости сложного и дорогого ремонта. Читайте: Как уничтожить сорняки на дорожках: копеечная смесь избавит от травы за сутки.
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Об источнике: Martha Stewart
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