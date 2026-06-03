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Как уничтожить сорняки на дорожках: копеечная смесь избавит от травы за сутки

Анна Ярославская
3 июня 2026, 11:08
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Если не убрать траву в швах тротуарной плитки, она поднимет и разрушит покрытие. Чтобы этого избежать нужно действовать быстро.
Как избавиться от травы между плиткой
Как избавиться от травы между плиткой / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему важно бороться с травой между плиткой
  • Как приготовить домашнее средство от сорняков из подручных средств

Трава между плиткой — это проблема, с которой сталкиваются дачники и владельцы частных домов после затяжных летних дождей. Если с ней не бороться, то мощная корневая система растений со временем начнет раздвигать, приподнимать и разрушать тротуарную плитку, что приведет к необходимости сложного и дорогого ремонта.

Покупать магазинные химикаты — дорого и небезопасно, особенно если во дворе постоянно гуляют дети и домашние животные. К счастью, уничтожить сорняки можно безопасным народным способом, потратив на это считанные копейки. Главред разобрался, что навсегда уничтожает сорняки между тротуарными плитами.

видео дня

Домашний гербицид из уксуса и соли

Автор Youtube-канала Life рассказал о народном методе избавления от травы. По его словам, покупать магазинные препараты не придется.

Для приготовления мощного домашнего эко-гербицида, который выжигает ненужную зелень всего за сутки, понадобятся компоненты, которые точно есть на каждой кухне.

Чтобы раствор не забивал форсунки опрыскивателя и максимально эффективно подействовал на сорняки, важно соблюдать правильные пропорции и последовательность смешивания:

  • теплая вода — 1 литр (необходима для быстрого и полного растворения кристаллов соли);
  • обычный столовый уксус (9%) — 1 литр;
  • поваренная соль — 1 столовая ложка;
  • жидкое моющее средство (или жидкое мыло) — 1 столовая ложка.

Моющее средство — это важнейший компонент смеси. Оно выполняет роль "прилипателя", то есть заставляет рабочий раствор задерживаться на гладких листьях и стеблях сорняков, не позволяя ему мгновенно стекать в землю. Благодаря этому активные вещества успевают полностью впитаться в растение.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Как убрать траву на дорожках: рецепт эко-гербицида

Растворите столовую ложку соли в небольшом количестве теплой воды, тщательно размешайте и вылейте в емкость опрыскивателя.

Добавьте туда же оставшуюся воду, литр уксуса и ложку моющего средства. Аккуратно взболтайте.

Тщательно обработайте из распылителя все зеленые зоны и швы между плитками, где пробивается трава.

При нанесении раствора будет ощущаться легкий запах уксуса, однако он полностью выветривается уже через 20–30 минут, не оставляя и следа.

Если вам необходим максимально быстрый эффект, используйте базовую пропорцию 1:1 (литр уксуса на литр воды) — сорняки полностью пожелтеют и высохнут уже через сутки.

Если время терпит, можно развести литр уксуса в двух литрах воды. Такой раствор тоже сработает идеально, но трава высохнет не за 24 часа, а примерно за трое суток.

После того как средство подействует, вся сорная трава превратится в сухую солому. Ее можно даже не вырывать руками — достаточно просто смести жестким уличным веником, чтобы легко очистить дорожки до идеального состояния.

Так выглядит трава после обработки раствором
Так выглядит трава после обработки раствором / скриншот

Смотрите видео - Сорняки на дорожках - как копеечная смесь спасает плитку от разрушения:

Как писал Главред, вредители могут нанести серьезный ущерб саду и огороду, уничтожая урожай и ослабляя растения. Однако защитить участок можно не только с помощью химических средств. Некоторые растения обладают природными свойствами, которые помогают отпугивать насекомых и даже мелких грызунов. Правильно подобранные цветы, травы и кустарники способны стать естественным барьером для вредителей и одновременно украсить сад. Детальнее читайте в материале: Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растения.

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Об источнике: Youtube-канал Life

Youtube-канал Life ведет автор, который живет в Дании. На канале - около шести тысяч подписчиков.

Автор делится видео о монетах, коллекционных наборах СССР и Украины, акционах, рыбалке, кладоискатильстве, комнатных растениях и садоводстве.

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