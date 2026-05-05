Как навсегда избавиться от травы между плитками: советы для чистого двора

Чтобы сорняки не прорастали снова и снова, нужно регулярно обновлять швы и герметизировать поверхность.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-navsegda-izbavitsya-ot-travy-mezhdu-plitkami-sovety-dlya-chistogo-dvora-10761863.html Ссылка скопирована

Как убрать траву между тротуарной плиткой и не допустить ее появления / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему сорняки растут в швах между плиткой

Можно ли класть полиэтилен под плитку

Как навсегда избавиться от травы между плиткой

Сорняки и трава, прорастающие между тротуарной плиткой и брусчаткой, - это проблема, с которой сталкивается практически каждый домовладелец. Главред разобрался, как избавиться от сорняков и сделать так, чтобы они не появлялись снова.

К слову, если вы заметили на своем участке растение с фиолетовыми цветами и зубчатыми листьями в форме сердца, то нужно действовать максимально быстро. Это растение называется ползучий плющ, и оно может очень быстро заполонить газон и клумбы. Детальнее читайте в материале: Один сорняк может быстро заполонить весь сад: как избавиться от плюща на участке.

видео дня

Что делать, чтобы трава не росла между плитками

Семена травы и сорняков попадают в почву, скапливающуюся между плитками, благодаря птичьему помету, ветру, дождю и домашним животных. В результате двор имеет неопрятный и неухоженный вид.

Чтобы такая проблема не возникала, эксперты советуют заполнять швы или герметизировать поверхность каждые несколько лет, пишет Southern Living. Вложив время в предотвращение появления сорняков, вы сможете наслаждаться чистым двором и не заниматься борьбой с ненужной травой.

Если вы собираетесь укладывать бетонную тротуарную плитку или брусчатку для патио, обязательно заложите толстый слой основания толщиной примерно 7,5-10 см. Это предотвратит прорастание сорняков, смещение и перемещение плитки, а также обеспечит отвод влаги.

Не следует подкладывать под тротуарную плитку полиэтиленовую пленку. Этот непористый материал создает влажную среду, способствующую росту сорняков. Вода, скапливающаяся на поверхности, задерживается там и может привести к росту сорняков, эрозии почвы, повреждениям от замерзания и оттаивания, а также к смещению или неровностям плитки.

Заполните швы полимерным песком. Этот заполнитель швов изготовлен из кварцевого песка для кладки и водоактивируемых связующих веществ. Он наносится для заполнения швов между тротуарными плитками, а затем высыхает, образуя прочное, эластичное покрытие, которое скрепляет плитки и предотвращает рост сорняков и эрозию почвы.

Песок для кладки или тротуарной плитки может смываться, поэтому его необходимо регулярно пополнять.

Полимерный песок также служит барьером, препятствуя проникновению насекомых под швы и их проникновению на вашу террасу.

Как заполнить швы полимерным песком или герметиком

Насыпьте песок на чистые сухие камни или тротуарную плитку и с помощью метлы заметите его в швы. Используйте воздуходувку для удаления излишков песка с поверхности, а затем слегка опрыскайте поверхность водой из садового шланга.

Также можно использовать водорастворимый герметик для тротуарной плитки, который проникнет в пористую поверхность. Его наносят на чистую поверхность валиком или распылителем.

Дайте герметику высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке - обычно это занимает 24 часа.

Для поддержания герметика в хорошем состоянии необходимо повторно наносить его каждые три-пять лет.

Чем уничтожить траву между плиткой

Перед тем, как герметизировать поверхность, удалите весь мусор, корни и уже растущие сорняки.

Можно использовать узкий инструмент для прополки, жесткую щетку или плоскую отвертку, чтобы добраться до трещин и удалить сорняки, растущие в стыках.

Чтобы уничтожить корни, опрыскайте обработанный участок гербицидом. Для действия средства потребуется несколько дней, после чего его нужно будет нанести повторно при необходимости.

Не используйте уксус для уничтожения сорняков между тротуарными плитами или камнями на террасе, так как его кислотность может вызвать изменение цвета и со временем ослабить камень.

Смотрите видео - Чем посыпать плитку чтобы не росла трава:

Как писал Главред, избавиться от сорняков в саду и на огороде можно с помощью простого и натурального средства, которое легко сделать своими руками. Это средство лучше покупных вариантов, поскольку уничтожает сорняки вместе с корнем, но при этом абсолютно безопасно для овощных и плодово-ягодных культур. Более того, натуральные компоненты улучшают состав почвы. Детальнее читайте в материале: Сорняки исчезнут навсегда: простой раствор из кухни, который работает лучше химии.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред