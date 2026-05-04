"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

Дарья Пшеничник
4 мая 2026, 20:22
Президент отметил, что Москва заявляет, будто бы, о желании прекратить огонь на один день, но перед этим наносит удары по Украине и убивает мирное население.
Зеленский сделал резкое заявление о перемирии 9 мая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • США и РФ обсуждают прекращение огня без Украины
  • Киеву не предлагали перемирие на 9 мая
  • Зеленский отверг идею "дня тишины" РФ

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг разговоры о якобы согласованном США и Россией прекращении огня на 9 мая, заявив, что Киеву никаких официальных предложений не поступало. Об этом он сообщил в комментариях журналистам, отметив, что Украина узнает о таких разговорах только из сторонних источников, пишет ТСН.

По словам главы государства, Вашингтон и Москва могут обсуждать любые сценарии между собой, однако "это война России против Украины", и решения о любых паузах в боевых действиях не могут приниматься без участия Киева.

"Американцы поговорили с русскими по поводу того, что там может быть 9 мая: cease-fire или не cease-fire… С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал", — подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что Москва публично говорит о желании "дня тишины", но параллельно продолжает наносить удары по украинским городам. Он напомнил о последних атаках, которые привели к гибели мирных людей, и назвал неприемлемой идею временной паузы ради российского парада.

"Перемирие на один день, а перед этим убивать наших людей — это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр — погибшие, раненые, взрослые, дети. То есть дать им праздник, а на утро после 9-го они снова будут убивать нас", — заявил украинский лидер.

Могут ли отменить парад в РФ — мнение эксперта

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV высказал мнение, что Россия готовится к празднованию 9 мая, однако военный парад в Москве может пройти в сокращенном формате или быть полностью отменен.

По словам эксперта, российские власти уже отказались от проведения воздушной части мероприятия. Это, как он отмечает, связано с проблемами в работе систем ПВО, которые не всегда способны четко различать собственные и посторонние воздушные цели.

Дикий также предполагает, что в Кремле рассматривают и вариант полной отмены парада.

Парад 9 мая в РФ — последние новости

Как сообщал Главред, в этом году парад к 9 мая в Москве впервые с начала полномасштабной войны пройдет без техники. На Красной площади будет только пешеходная часть.

Кроме того, отказ от демонстрации бронетехники на Красной площади обусловлен усилением атак Украины и тем, что "год не юбилейный". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, что в прошлом году накануне парада 9 мая Россия усилила оборону Москвы. В столицу стянули около 280 систем ПВО, часть из которых перебросили из отдаленных регионов.

Главред также сообщал, почему на самом деле Путин пытается выторговать тишину на 9 мая. Российский диктатор Владимир Путин предлагает кратковременное перемирие на 9 мая, однако это связано скорее с опасениями по поводу проведения пропагандистского парада, чем с реальным стремлением к деэскалации войны.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

