Парад к 9 мая в России пройдет без военной техники — в чём причина

Кратко:
- 9 мая в Москве впервые с 2022 года парад пройдет без бронетехники
- По Красной площади пройдут только колонны военных
- Изменения объяснили "текущей оперативной обстановкой"
Военный парад в Москве 9 мая впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году пройдет без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади будут только пешие колонны военных. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и представители различных родов войск. При этом из программы исключили суворовцев, нахимовцев, кадетские корпуса и механизированную колонну, которая традиционно была одной из центральных частей мероприятия.
В Минобороны РФ объяснили изменение формата "текущей оперативной обстановкой". Хотя официально причины не уточняются, СМИ связывают это решение с повышенными рисками атак беспилотников. В последние месяцы Москва и другие российские регионы неоднократно становились целями ударов дронов, что заставило Кремль пересмотреть подход к проведению массовых мероприятий.
Вместо реальных танков на Красной площади обещают устроить медийное шоу. Во время мероприятия будут транслировать кадры оккупационных войск в Украине, а также дежурства ракетных войск стратегического назначения и флота.
Несмотря на отказ от наземной техники, воздушная часть парада все же состоится. Над Красной площадью запланирован пролет российских пилотажных групп, а завершить авиашоу должны штурмовики Су-25, которые выпустят дым в цветах российского флага. Впрочем, количество самолетов будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.
Как изменились парады в РФ после 2022 года
Парад 9 мая традиционно остается одним из главных символических мероприятий Кремля и важным элементом государственной пропаганды. Однако отказ в этом году от бронетехники может свидетельствовать не только об изменении формата, но и о реальных проблемах безопасности и ресурсов на фоне затяжной войны против Украины.
Первые сообщения о возможном изменении формата военного парада в Москве 9 мая появились еще за несколько дней до официального заявления Минобороны РФ. Еще 27 апреля российская политолог Екатерина Шульман и публицист Александра Прокопенко со ссылкой на собственные источники сообщали, что в этом году парад будет сокращенным. По их словам, продолжительность мероприятия сократят, количество гостей ограничат, а военную технику решили не выводить из-за угрозы атак беспилотников.
Лишь 28 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что парад состоится, но избежал конкретики относительно участия техники, заявив, что о формате сообщат отдельно.
С начала полномасштабной войны против Украины Кремль постепенно сокращает масштабы празднования 9 мая. Особенно заметно это было в 2023 и 2024 годах, когда количество техники на Красной площади существенно уменьшилось.
Лишь в 2025 году, к 80-летию "победы" во Второй мировой войне, Москва попыталась вернуть параду прежний размах, выведя новейшую технику и ударные дроны "Герань", которые РФ активно использует в войне против Украины. Однако уже в 2026 году Кремль снова вынужден менять сценарий.
Российские парады — новости по теме
Напомним, в прошлом году перед парадом 9 мая Россия стянула в Москву около 280 средств противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить защиту столицы. Дополнительные комплексы ПВО перебросили даже из отдаленных регионов.
В 2025 году в мероприятии приняли участие более 10 тысяч военных и делегации из 13 стран, в частности Китая, Вьетнама и Египта. Парад проходил при усиленных мерах безопасности — с отключением мобильного интернета и онлайн-сервисов. На трибунах рядом с Путиным заметили фигурантов обвинений в военных преступлениях против Украины.
Как сообщал Главред, в прошлом году российские оккупационные власти Севастополя отменили военный парад к 9 мая, сославшись на "соображения безопасности". По данным СМИ, решение было принято после удара украинского морского дрона 2 мая вблизи Новороссийска.
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред