Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Парад к 9 мая в России пройдет без военной техники — в чём причина

Руслана Заклинская
29 апреля 2026, 11:09
Минобороны РФ впервые с 2022 года официально подтвердило отсутствие военной техники на параде.
Россия проведет максимально "скромный" парад 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Кратко:

  • 9 мая в Москве впервые с 2022 года парад пройдет без бронетехники
  • По Красной площади пройдут только колонны военных
  • Изменения объяснили "текущей оперативной обстановкой"

Военный парад в Москве 9 мая впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году пройдет без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади будут только пешие колонны военных. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и представители различных родов войск. При этом из программы исключили суворовцев, нахимовцев, кадетские корпуса и механизированную колонну, которая традиционно была одной из центральных частей мероприятия.

В Минобороны РФ объяснили изменение формата "текущей оперативной обстановкой". Хотя официально причины не уточняются, СМИ связывают это решение с повышенными рисками атак беспилотников. В последние месяцы Москва и другие российские регионы неоднократно становились целями ударов дронов, что заставило Кремль пересмотреть подход к проведению массовых мероприятий.

Вместо реальных танков на Красной площади обещают устроить медийное шоу. Во время мероприятия будут транслировать кадры оккупационных войск в Украине, а также дежурства ракетных войск стратегического назначения и флота.

Су-25 инфографика
Су-25 / Инфографика: Главред

Несмотря на отказ от наземной техники, воздушная часть парада все же состоится. Над Красной площадью запланирован пролет российских пилотажных групп, а завершить авиашоу должны штурмовики Су-25, которые выпустят дым в цветах российского флага. Впрочем, количество самолетов будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Как изменились парады в РФ после 2022 года

Парад 9 мая традиционно остается одним из главных символических мероприятий Кремля и важным элементом государственной пропаганды. Однако отказ в этом году от бронетехники может свидетельствовать не только об изменении формата, но и о реальных проблемах безопасности и ресурсов на фоне затяжной войны против Украины.

Первые сообщения о возможном изменении формата военного парада в Москве 9 мая появились еще за несколько дней до официального заявления Минобороны РФ. Еще 27 апреля российская политолог Екатерина Шульман и публицист Александра Прокопенко со ссылкой на собственные источники сообщали, что в этом году парад будет сокращенным. По их словам, продолжительность мероприятия сократят, количество гостей ограничат, а военную технику решили не выводить из-за угрозы атак беспилотников.

Лишь 28 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что парад состоится, но избежал конкретики относительно участия техники, заявив, что о формате сообщат отдельно.

С начала полномасштабной войны против Украины Кремль постепенно сокращает масштабы празднования 9 мая. Особенно заметно это было в 2023 и 2024 годах, когда количество техники на Красной площади существенно уменьшилось.

Лишь в 2025 году, к 80-летию "победы" во Второй мировой войне, Москва попыталась вернуть параду прежний размах, выведя новейшую технику и ударные дроны "Герань", которые РФ активно использует в войне против Украины. Однако уже в 2026 году Кремль снова вынужден менять сценарий.

Напомним, в прошлом году перед парадом 9 мая Россия стянула в Москву около 280 средств противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить защиту столицы. Дополнительные комплексы ПВО перебросили даже из отдаленных регионов.

В 2025 году в мероприятии приняли участие более 10 тысяч военных и делегации из 13 стран, в частности Китая, Вьетнама и Египта. Парад проходил при усиленных мерах безопасности — с отключением мобильного интернета и онлайн-сервисов. На трибунах рядом с Путиным заметили фигурантов обвинений в военных преступлениях против Украины.

Как сообщал Главред, в прошлом году российские оккупационные власти Севастополя отменили военный парад к 9 мая, сославшись на "соображения безопасности". По данным СМИ, решение было принято после удара украинского морского дрона 2 мая вблизи Новороссийска.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России парад Парад Победы военный парад парад победы в Москве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

12:01Экономика
"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

11:46Война
В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

11:33Война
Популярное

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалатыПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять