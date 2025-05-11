Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Российское население начинает "бесить" 9 мая, ведь отсутствие успехов в войне против Украины не дает им самоутвердиться, отметил военный аналитик.

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Почему 9 мая начинает раздражать россиян / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

Россиян начинает раздражать 9 мая

У РФ нет значительных успехов на фронте за 3 года войны

Количество желающих воевать против Украины падает

Россиян начинает раздражать так называемый "день победы" 9 мая, ведь успехов на фронте фактически нет, поэтому и причин гордиться оккупационной армией у населения нет. РФ не смогла оккупировать Киев, а с части территорий российские оккупационные войска просто сбежали. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

После этого, по его словам, Россия начала масштабное наступление по всей линии фронта, провозглашая планы "великой победы" - захват Донецкой, Луганской, Запорожской областей, возвращение Херсона, дальнейшее продвижение в Одессу, Николаев, Молдову и Приднестровье, а в конце концов - и в Киев.

"Но что происходит? Российское большое, даже эпическое наступление началось в октябре 2023 года. И где российские войска сейчас? Они вышли за пределы Покровска? Нет. Они прошли 35-40 километров за Авдеевку, и все. То есть за период с октября 2023 года и до 9 мая 2025 года их продвижение составило 40 километров за Авдеевку. Эпическое наступление? Это ваш потенциал? Это все ваши возможности? До Киева дойдете? В России из-за этого бесятся. Большинство россиян, которые были большими сторонниками "СВО", ищут спасения именно в 9 мая. В прошлых победах, которые вообще им не принадлежат целиком и полностью, они ищут самоутверждения. Поэтому я и говорю, что это психический момент", - указывает аналитик.

Коваленко отмечает, что несмотря на активное использование этого нарратива российской пропагандой, это не способствует росту мобилизации. Даже значительные единовременные выплаты до 5 миллионов рублей не смогли существенно повлиять на количество желающих воевать. Вместо ожидаемых 50 тысяч человек России удается мобилизовать лишь 30-35 тысяч ежемесячно, максимум - 40 тысяч.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:

Военный аналитик добавляет, что в ответ на нехватку кадров по всей стране проводятся массовые облавы на мигрантов, получивших российское гражданство. Как только человек приобретает гражданство РФ, его сразу вносят в базу военкомата. Именно поэтому сейчас наблюдается большой наплыв иностранных наемников из стран Африки, Центральной Азии и других регионов - собственных ресурсов просто не хватает.

Кроме того, еще в 2022 году в РФ предлагали контрактникам 250 тысяч рублей в месяц. Впоследствии эту сумму увеличили, сейчас обещают единовременные выплаты до 5 миллионов. Но даже эти деньги не стимулируют значительного притока новобранцев.

"Это и свидетельствует о том, что желающих воевать в России не так много. Но есть психологические моменты, которые помогают россиянам справиться с осознанием того, что война в Украине для них - это огромный позор, такой же, как был в Германии. Но россияне все равно ищут спасения и пытаются самоутвердиться за счет прошлого", - резюмировал Коваленко.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности Анкары способствовать установлению режима тишины и заключению устойчивого мира в Украине. Турция также выразила готовность стать площадкой для переговоров между Киевом и Москвой.

Озвученное Путиным предложение о проведении прямых переговоров с Украиной это, по оценкам Sky News, очередная попытка избежать обязательств по предложенному тридцатидневному перемирию. Журналисты отмечают, что подготовка к этой инициативе выглядела поспешной, а ее содержание почти не отличается от предыдущих заявлений - за исключением новой даты.

Киев, в свою очередь, настаивает, что для старта настоящего мирного процесса Россия должна согласиться на безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Об этом напомнил глава Офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув, что именно с 12 мая Москва должна доказать свою готовность к миру практическими шагами.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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