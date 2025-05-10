Почему Украина воздержалась от удара по РФ во время парада: названа причина

Коваленко подчеркнул, что Путин является законной целью.

https://glavred.info/war/pochemu-ukraina-vozderzhalas-ot-udara-po-rf-vo-vremya-parada-nazvana-prichina-10663469.html Ссылка скопирована

Парад в России 9 мая / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Украина имела законное право ударить по параду в Москве

Путин - преступник, который находится в розыске Международного уголовного суда

Накануне Украина продемонстрировала собственные возможности

Существуют разные причины, почему Украина воздержалась от ударов по стране-агрессору России во время парада, 9 мая. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что нанести удар по военному параду на Красной площади было законным правом Украины.

"Путин - это законная цель для ликвидации. Ведь он - военный преступник, который находится в розыске Международного уголовного суда, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев и миллионы сломанных судеб, поэтому он заслуживает смерти. Путин является законной целью. И нет разницы, кто там рядом с ним сидит: Си Цзиньпин или лидер Буркина-Фасо. Если прилетит в Путина, другие сами виноваты, что оказались рядом. Ведь они приехали в страну, которая ведет полномасштабную войну, в которую постоянно что-то прилетает, к тому же они приехали на военный парад с военной техникой и военными преступниками - "героями СВО", да еще и сидят рядом с маньяком, который в "черном листе" украинских спецслужб под номером один", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина позволила провести этот парад, но накануне продемонстрировала собственные возможности.

"Мы показали, на что способны, прежде всего, нашим западным партнерам. Кроме того, воздержавшись от удара по Красной площади во время парада, Украина продемонстрировала, что она не будет подвергать опасности гражданских лиц и иностранных гостей, как бы мы к ним ни относились. Да, мы готовы к миру, но на наших условиях. Пока что мы наблюдаем", - подчеркнул Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:

Парад в Москве - что известно

Как сообщал Главред, военный парад к 80-й годовщине "дня победы" прошел в столице страны-агрессора РФ в пятницу, 9 мая. Он стал самым масштабным за время вторжения России в Украину, хотя и более скромным, чем другие юбилейные парады.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что главе Кремля Путину нечего было сказать о войне против Украины во время своего выступления на параде 9 мая, кроме лишь того, что Россия "поддерживает" оккупантов, воюющих на территории соседнего государства.

В то же время, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов говорил, что визиты к 9 мая не позволят Путину почувствовать себя сильнее. Зато на диктатора будет влиять затяжное падение цен на нефть, которое уже фиксируют по всему миру.

Читайте также:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред