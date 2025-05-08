Парад Путина не спасет: Морозов назвал три главных фактора провала Кремля

Даже то, что Москву 9 мая посетят иностранные лидеры никак не усилит диктатора.

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Россия оказалась в сложной ситуации / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скриншот

Что сказал Морозов:

Визиты иностранных лидеров в Россию 9 мая не укрепят Путина

Россия готовится к экономическим проблемам

В Кремле понимают, что Украине могут предоставить мощное оружие для ударов по РФ

На носу 9 мая и в этот день страну-агрессора Россию должны посетить мировые лидеры. На первый взгляд, это должно было бы подбодрить кремлевского диктатора Владимира Путина, но есть другие три больших фактора, которые определяют его поведение в 2025 году.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов. По его словам, визиты к 9 мая не позволят Путину почувствовать себя сильнее.

Зато на диктатора будет влиять затяжное падение цен на нефть, которое уже фиксируют по всему миру. Даже заметно, что российская политическая и военная верхушка понимает, что цена сможет какой-то период продержаться на уровне чуть выше 45 долларов за баррель, но не выше.

"Второй важный фактор 2025 года заключается в том, что Кремль готовится - и небезосновательно - что к экономическим санкциям добавятся Таурусы. Поскольку перемирие провалилось, в 2025 году Москва ожидает расширения санкций. Прежде всего - против танкерного флота, против оставшихся банков, которые все еще осуществляют операции, а также усиления вторичных санкций, о чем уже заявил Трамп. Это, скорее всего, реализуется. Но к ужесточению санкций, скорее всего, добавится еще один шаг: Киев получит те ракеты и дальности, о которых давно просит", - заметил Морозов.

Украина уже демонстрирует, что предоставление более мощного вооружения может быть очень эффективным. Об этом свидетельствуют высокоэффективные удары по российским военным объектам и по объектам, связанным с военным производством или базированием складов.

Смотрите видео о том, какие проблемы возникнут у Путина в 2025 году:

"Третий фактор 2025 года заключается в том, что, несмотря на 9 мая, и визиты некоторых заместителей министров, министров иностранных дел (а первых лиц будет немного), все это быстро пройдет - и Кремль будет иметь дело с ухудшением отношений со странами своего ближайшего окружения", - пояснил политический философ.

Это уже частично видно по запрету проведения "Бессмертного полка" в Казахстане и Кыргызстане. Поэтому ситуация для Кремля будет ухудшаться и в дальнейшем.

"Кроме этого, следует отметить, что вся вторая половина 2025 года будет насыщена важными международными событиями. Это и летний саммит НАТО в Гааге, и встреча G20 в ноябре. До саммита в Гааге Кремль уже столкнется с новой волной реакции со стороны США... Поэтому я думаю, что вторая половина 2025 года пройдет под знаком конфронтации между Москвой и Вашингтоном", - подытожил Морозов.

Визиты иностранных лидеров в Москву 9 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что с 7 по 10 мая запланирован визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. Визит происходит на фоне того, что переговоры о перемирии, инициированные Дональдом Трампом, зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву 9 мая, несмотря на предостережения со стороны Европейского Союза.

Впоследствии Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отказался от участия в российском параде по случаю так называемого "дня победы". Сингх стал первым высокопоставленным иностранным гостем, который отменил визит в РФ 9 мая.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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