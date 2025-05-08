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Путин обвинил еще две страны в войне в Украине и получил резкий ответ

Анна Косик
8 мая 2025, 12:28
2677
Одна из стран остро отреагировала на обвинения Путина.
Болгария, Путин
В Болгарии отвергли обвинения Кремля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Основное:

  • Путин обвинил Румынию и Болгарию в причастности к началу войны в Украине
  • В Болгарии назвали слова Путина манипуляцией

Кремлевский диктатор Владимир Путин в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" сказал, что Румыния и Болгария якобы способствовали напряженности, которая привела к войне в Украине. В МИД Болгарии ответили главе Кремля на такие обвинения.

Как сообщает Euractiv, в заявлении Министерства говорится о том, что попытки РФ переложить ответственность за развязывание незаконной и неспровоцированной войны в Украине на другие страны являются абсолютно неприемлемыми.

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Кроме того, в МИД заявили, что слова Путина о размещении баз США на территории Болгарии, как провоцирующего фактора войны является манипуляцией фактами, ведь вступление страны в НАТО является суверенным решением.

"Это решение продиктовано стремлением Болгарии к прочной безопасности, стабильности и миру в региональном контексте. Укрепление сдерживающего потенциала государств-членов направлено на защиту союзной территории, не представляет угрозы для любой другой страны и полностью соответствует международному праву", - говорится в заявлении.

вступление в НАТО инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Обвинения Путина в сторону Украины и ее союзников

Напомним, Главред писал, что кремлевский диктатор неоднократно называл виновниками войны в Украине как и само наше государство, так и его союзников. Например, глава Кремля ранее обвинил Киев в "эскалации" российско-украинской войны. Мол, страна-оккупант, которая сама напала на Украину, ответит "на любой вызов".

Впоследствии он пояснил, что Россию якобы "пытались спровоцировать" и добавил, что у РФ и так хватит сил и средств, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для РФ результатом".

Накануне в Кремле обвинили НАТО в "отработке захвата" Калининградской области. Силы Альянса якобы тренируются проводить наступательные операции по периметру территории от Вильнюса до Одессы.

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Что известно о МИД Болгарии?

Министерство иностранных дел Болгарии (МИД Болгарии) - центральный орган исполнительной власти Болгарии, призванный помогать президенту Болгарии в формировании и проведении внешней политики Болгарии в ее отношениях с другими государствами и международными организациями. Это одно из первых 6 болгарских министерств, основанных 5 июля 1879 года (по старому стилю), пишет Википедия.

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