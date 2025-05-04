Путин сделал заявление о примирении с Украиной: что он сказал

Российский диктатор считает, что его хотели спровоцировать на применение ядерного оружия.

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Путин сделал новое заявление о войне / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кратко:

Российский диктатор назвал примирение с Украиной вопросом времени

Путин также "разразился" новыми ядерными угрозами в сторону Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной является неизбежным результатом событий, по его словам, это лишь вопрос времени. Его слова приводят росСМИ.

"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени", - сказал Путин. видео дня

При этом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз "разразился" новыми ядерными угрозами в сторону Украины. Он объяснил, что Россию "пытались спровоцировать". Соответствующее заявление кремлевский правитель сделал в интервью своему пропагандисту Павлу Зарубину, посвященном 25-летию его пребывания у власти.

"Нас хотели спровоцировать, добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное оружие, - ред.), и, надеюсь, не потребуется", - заявил Путин.

Он также добавил, что у РФ и так хватит сил и средств, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для РФ результатом".

Майское перемирие Путина - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая. И взамен предложил свои временные рамки - подчеркнул, что Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней.

Кроме того, Владимир Фесенко рассказал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. По словам политолога, лидер Кремля объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая, чтобы защитить Москву от возможных ударов беспилотников. Путин не хочет, чтобы воздушная тревога испортила ему праздник.

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Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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