"Это непростое время": Путин признал присутствие ВСУ в Курской области

Днями ранее, в Москве утверждали, что россияне полностью выбили ВСУ из Курской области.

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Путин сделал заявление о ситуации в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, kremlin.ru

Кратко:

Путин признал, что на Курщине остаются украинские военные

По словам российского диктатора, ВСУ якобы предлагают сдаться в плен

Российский диктатор Владимир Путин признал, что в Курской области все еще присутствуют украинские защитники. Соответствующее заявление он сделал во время очередного пропагандистского мероприятия, цитирует британский вещатель.

Оккупантам никак не удается выбить ВСУ, несмотря на все заявления российских военачальников. Между тем Путин утверждает, что украинские воины, которые остаются на Курщине, сидят "по щелям в подвалах".

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"Это непростое время, но оно не закончилось. Да, выбили из Курской области противника, но там еще по щелям, в подвалах каких-то сидят. Мы слышим, чего говорят - там просят эвакуации", - рассказал диктатор.

Военный преступник добавил, что не хочет вдаваться в детали Курской операции. Однако заявил, что остались лишь "разрозненные группы" украинцев.

"Эвакуироваться невозможно. Это разрозненные группы по 2-3 человека, сидят где-то в лесополосах, полностью изолированы. Кстати, им даже предлагают сдаться", - отметил диктатор РФ.

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Как писал Главред, 26 апреля в стране-агрессоре России объявили о "полном освобождении" Курской области. В частности, такую информацию озвучил Путину начальник Генштаба РФ Герасимов.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что ВСУ продолжают вести бои на Курщине. Известно, что на утро 27 апреля зона контроля Сил обороны в Курской области уменьшилась более чем на 10 квадратных километров.

Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, что войска РФ получили приказ до 9 мая вытеснить Силы обороны из Курской области.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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