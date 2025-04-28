Зачем Путину "перемирие" на 9 мая: политолог сказал, что задумали в РФ

Путин объявил о "перемирии", чтобы показать будто в РФ все хорошо и успокоить иностранную аудиторию, которая прибудет на парад.

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Фесенко ответил, почему Путин хочет "перемирие" на 9 мая / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Путин волнуется, чтобы разные беспилотники не испортили ему праздник

Украине нужно разрушать планы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая, чтобы защитить Москву от возможных ударов беспилотников. Лидер Кремля не хочет, чтобы воздушная тревога испортила ему праздник. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Политолог напомнил, что Путин пригласил немало иностранных гостей на парад в Москву.

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"Ну, это для него (Путина - Главред) действительно главный праздник года. Тем более так на юбилей...И тут вот представьте себе, юбилей, праздник, на трибуне Мавзолея, а тут воздушная тревога, дроны летят там куда-то там на Балашиху, так условно говорю про Балашиху, или куда-то еще. Ну как-то оно будет неудобно", - сказал Фесенко.

Политолог также согласен со словами министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что "не надо вестись на эту игру России, что она уже выиграла войну, надо соглашаться на мирных условиях и тому подобное".

"Надо демонстрировать, что нет, игру не Россия ведет, а что игра может идти не по запланированному сценарию. Поэтому я думаю, что действительно нужна контригра, нужны такие асимметричные, а иногда и зеркальные шаги, чтобы ломать российскую игру", - считает политолог.

Фесенко напомнил, что Украина нарушила планы России еще тогда, когда согласилась на 30-дневное прекращение огня, инициированное Соединенными Штатами.

"Сейчас, я думаю, нужно что-то такое. Если Путин готов объявлять время от времени временное прекращение огня, вот давайте. Давайте, тоже проверка, пусть тоже выполняет прекращение огня, тогда будем решать, мы согласимся на 9 мая или нет", - подчеркнул политолог.

"Перемирие" Путина - последние новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы" (9 мая). По приказу Путина, перемирие объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

Позже в Белом доме отреагировали на новое перемирие Путина. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп стремится к долговременному прекращению огня, а не временному перемирию.

Также на "перемирие" Путина отреагировали в украинском МИДе. Андрей Сибига в соцсети X отметил, что Россия должна немедленно прекратить огонь, если действительно хочет мира. Он спросил, для чего ждать 8 мая? По словам Сибиги, огонь можно прекратить сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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