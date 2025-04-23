"Ублажить Трампа": Жданов сказал, зачем Путину было нужно пасхальное перемирие

Вы узнаете:
- Какие политические и военные цели преследовал Путин, объявляя перемирие на Пасху
- Чем на самом деле обернулось для Украины "пасхальное перемирие"
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин преследовал политическую цель, объявляя "пасхальное перемирие". В частности, хозяин Кремля хотел "ублажить Трампа и показать, насколько Россия стремится к миру".
"И, что самое страшное, это сработало, потому что Трамп буквально в течение часа отреагировал лично – поблагодарил Путина и поклонился ему в ножки за такую инициативу", - сказал эксперт в интервью Главреду.
При этом, по словам Жданова, манипуляция состояла в том, что Путин объявил перемирие на 30 часов, а не дней.
"И Трамп вновь оказался в роли просителя – он просил, чтобы Путин продлил это перемирие до 30 дней", - добавил он.
По мнению Жданова, с военной точки зрения, перемирие не состоялось, потому что огонь не был прекращен. В целом, военный эксперт считает, что перемирие не могло состояться, потому что его никто не согласовывал.
"Нас просто поставили перед фактом", - напомнил полковник запаса.
Путин преследовал и военные цели, объявляя "пасхальное перемирие".
Впрочем, Путиным в данной ситуации преследовалась одна военная цель. Российский президент хотел улучшить позиции российских войск, совершить их перегруппировку для дальнейших наступательных действий, "что, в принципе, мы и наблюдали в течение 30 часов".
Жданов напомнил январь 2023 года и "рождественское перемирие". Тогда Путин за двое суток перебросил войска, и утром 7 января начался штурм Соледара.
"Сейчас произошло примерно то же, и после этого "перемирия" российские войска активизировались в Сумской области, а также на севере и юге Харьковской области, до Лиманского направления включительно. Противник подготовил позиции, а именно места для наведения понтонных переправ. А российская бронетехника на правом берегу Оскола и Жеребца будет для нас огромной проблемой. И мы вновь будем ценой жизни своих солдат отбивать атаки", - объяснил Жданов.
"Так что Россия использовала эти часы "перемирия" с пользой для себя. При этом нас еще и обвинили в срыве "перемирия". Причем у России была заготовка: перед самым "перемирием" Министерство обороны РФ объявило, что российские войска взяли Шевченко на Покровском направлении. Но – Шевченко-то было и остается под нашим контролем. В итоге это было подано так, что якобы во время "перемирия" Украина отбила населенный пункт Шевченко", - резюмировал он.
Пасхальное перемирие на фронте - что известно
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было продлиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Глава Кремля сообщил в тот день, что якобы приказал остановить абсолютно все боевые действия.
Во время так называемого "перемирия", с позднего вечера субботы на протяжении всего воскресенья - ни в одной области Украины не было воздушной тревоги.
В ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое пасхальное перемирие и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов - Киеве, Николаеве, Херсоне, Черкассах.
По словам президента Зеленского, российская армия нарушила свое же обещание соблюдать режим тишины за сутки 20 апреля 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмовых действий было на Покровском направлении.
Сообщалось, что Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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