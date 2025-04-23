"Ублажить Трампа": Жданов сказал, зачем Путину было нужно пасхальное перемирие

С военной точки зрения, перемирие не состоялось, потому что огонь не был прекращен.

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Олег Жданов объяснил, зачем Путину нужно было перемирие на Пасху / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 93 Омбр

Вы узнаете:

Какие политические и военные цели преследовал Путин, объявляя перемирие на Пасху

Чем на самом деле обернулось для Украины "пасхальное перемирие"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин преследовал политическую цель, объявляя "пасхальное перемирие". В частности, хозяин Кремля хотел "ублажить Трампа и показать, насколько Россия стремится к миру".

"И, что самое страшное, это сработало, потому что Трамп буквально в течение часа отреагировал лично – поблагодарил Путина и поклонился ему в ножки за такую инициативу", - сказал эксперт в интервью Главреду.

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При этом, по словам Жданова, манипуляция состояла в том, что Путин объявил перемирие на 30 часов, а не дней.

"И Трамп вновь оказался в роли просителя – он просил, чтобы Путин продлил это перемирие до 30 дней", - добавил он.

По мнению Жданова, с военной точки зрения, перемирие не состоялось, потому что огонь не был прекращен. В целом, военный эксперт считает, что перемирие не могло состояться, потому что его никто не согласовывал.

"Нас просто поставили перед фактом", - напомнил полковник запаса.

Путин преследовал и военные цели, объявляя "пасхальное перемирие".

Впрочем, Путиным в данной ситуации преследовалась одна военная цель. Российский президент хотел улучшить позиции российских войск, совершить их перегруппировку для дальнейших наступательных действий, "что, в принципе, мы и наблюдали в течение 30 часов".

Жданов напомнил январь 2023 года и "рождественское перемирие". Тогда Путин за двое суток перебросил войска, и утром 7 января начался штурм Соледара.

"Сейчас произошло примерно то же, и после этого "перемирия" российские войска активизировались в Сумской области, а также на севере и юге Харьковской области, до Лиманского направления включительно. Противник подготовил позиции, а именно места для наведения понтонных переправ. А российская бронетехника на правом берегу Оскола и Жеребца будет для нас огромной проблемой. И мы вновь будем ценой жизни своих солдат отбивать атаки", - объяснил Жданов.

"Так что Россия использовала эти часы "перемирия" с пользой для себя. При этом нас еще и обвинили в срыве "перемирия". Причем у России была заготовка: перед самым "перемирием" Министерство обороны РФ объявило, что российские войска взяли Шевченко на Покровском направлении. Но – Шевченко-то было и остается под нашим контролем. В итоге это было подано так, что якобы во время "перемирия" Украина отбила населенный пункт Шевченко", - резюмировал он.

Пасхальное перемирие на фронте - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было продлиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Глава Кремля сообщил в тот день, что якобы приказал остановить абсолютно все боевые действия.

Во время так называемого "перемирия", с позднего вечера субботы на протяжении всего воскресенья - ни в одной области Украины не было воздушной тревоги.

В ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое пасхальное перемирие и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов - Киеве, Николаеве, Херсоне, Черкассах.

По словам президента Зеленского, российская армия нарушила свое же обещание соблюдать режим тишины за сутки 20 апреля 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмовых действий было на Покровском направлении.

Сообщалось, что Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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