Чем может быть опасно 30-дневное перемирие: эксперт описал угрозу

Криволап считает, что Путин все же не примет перемирие, которое предложил Зеленский.

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Согласится ли Путин на предложение Зеленского не бить по гражданской инфраструктуре / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Количество атак на фронте может возрасти

РФ, вероятно, не примет перемирие Зеленского

Украина предлагает России отказаться от дальнобойных ударов по гражданской инфраструктуре минимум на месяц. В случае, если Москва согласится на такое предложение, количество атак на линии фронта может вырасти. Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире КИЕВ24.

Он отметил, если РФ примет предложение о "гражданском" перемирии, то ситуация в украинских городах может несколько облегчиться - ведь страна сталкивается с острой нехваткой средств ПВО для перехвата вражеских баллистических ракет.

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В то же время существует риск, что захватчики могут бить "Шахедами" или другими ракетными системами по линии фронта.

Криволап считает, что Путин все же не примет перемирие, предложенное Зеленским, ведь это противоречит принципам гибридной войны, которыми руководствуется РФ.

Авиационный эксперт объяснил, что одна из основных стратегий ведения войны - использование пропаганды и террора через социальные сети и баллистические удары по украинским городам.

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Как писал Главред, 19 апреля вечером Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжались. Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что россияне использовали "пасхальное перемирие" для перегруппировки сил, подведения резервов и техники с целью подготовки к новым штурмам.

В воскресенье, 20 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает России отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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