Новый формат перемирия: Зеленский обратился к Путину с предложением

Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

https://glavred.info/ukraine/novyy-format-peremiriya-zelenskiy-obratilsya-k-putinu-s-predlozheniem-10657724.html Ссылка скопирована

Зеленский предложил России продлить перемирие / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Ключевые тезисы:

В рамках "пасхального перемирия" РФ 2 тысячи раз нарушала тишину

Враг продолжает штурмовать позиции ВСУ

Украина предлагает Москве отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре

По состоянию на 20:00, Россия более чем 2 тысячи раз нарушала прекращение огня. Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также захватчики не прекращают обстреливать позицию украинских бойцов.

видео дня

"1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины.

Также Россия до сих пор не ответила на предложение Украины о продлении прекращения огня еще на 30 суток, однако сегодня было воздушных тревог.

"Итак, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну",- резюмировал Зеленский.

Перемирие на фронте - что известно

Как писал Главред, вчера вечером Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было продлиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжаются. Кроме того, российские оккупанты на Харьковском направлении накапливают силы. Вероятно, противник под прикрытием "перемирия" хочет возобновить активные штурмы на этом участке фронта.

Недавно в Кремле ответили, продолжит ли российский диктатор "пасхальное перемирие".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред