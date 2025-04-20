Новый формат перемирия: Зеленский обратился к Путину с предложением

Ключевые тезисы:
- В рамках "пасхального перемирия" РФ 2 тысячи раз нарушала тишину
- Враг продолжает штурмовать позиции ВСУ
- Украина предлагает Москве отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре
По состоянию на 20:00, Россия более чем 2 тысячи раз нарушала прекращение огня. Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также захватчики не прекращают обстреливать позицию украинских бойцов.
"1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины.
Также Россия до сих пор не ответила на предложение Украины о продлении прекращения огня еще на 30 суток, однако сегодня было воздушных тревог.
"Итак, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну",- резюмировал Зеленский.
Перемирие на фронте - что известно
Как писал Главред, вчера вечером Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было продлиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжаются. Кроме того, российские оккупанты на Харьковском направлении накапливают силы. Вероятно, противник под прикрытием "перемирия" хочет возобновить активные штурмы на этом участке фронта.
Недавно в Кремле ответили, продолжит ли российский диктатор "пасхальное перемирие".
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