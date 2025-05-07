"Ситуация пойдет иначе": о чем будут говорить Си Цзиньпин и Путин насчет Украины

В рамках визита главы КНР в Москву будет, в частности, обсуждаться тема войны РФ против Украины, но Китай не станет на сторону Путина, отметил Морозов.

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Как визит Си Цзиньпина в Москву повлияет на ход войны РФ против Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Морозов:

Визит Си Цзиньпина в Москву станет ударом для Трампа

Визит главы КНР в Москву не стоит преувеличивать

Китай не станет на сторону России

С 7 по 10 мая запланирован визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. Визит происходит на фоне того, что переговоры о перемирии, инициированные Дональдом Трампом, зашли в тупик. Это меняет общий контекст поездки, отметил в интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его словам, если Си Цзиньпин действительно совершит визит, это станет ударом для Трампа, заставив его активнее реагировать - как путем введения новых санкций против России, так и изменением риторики. Ведь Кремль в ответ будет демонстрировать углубление отношений с Китаем, включая рост торгового оборота и политического взаимодействия.

"Хотя не совсем очевидно, что все это так - есть сведения о том, что товарооборот снижается, а проблемы в отношениях с Китаем у России усиливаются. Но, тем не менее, если Си Цзиньпин приедет, Кремль будет отыгрывать эту карту. И это будет прочитано в Вашингтоне", - подчеркнул он.

Морозов также подчеркнул, что Си Цзиньпин прибывает в Москву на фоне продолжающегося торгового напряжения между Китаем и США, что выгодно Путину - как почва для диалога с китайским лидером.

В то же время, по словам эксперта, преувеличивать значение этого визита не стоит, ведь после провала инициативы Трампа о прекращении огня в 2025 году ситуация вероятно будет разворачиваться по другим сценариям.

"Си Цзиньпин, со своей стороны, будет спрашивать Путина, как тот видит развитие событий и собирается ли останавливать войну в 2025 или 2026 году. Но при этом Китай не будет на стороне Российской Федерации в своем конфликте с Вашингтоном. Пекин будет заниматься этим самостоятельно - Путин здесь Китаю не помощник. Поэтому даже если визит и состоится, я не вижу в этом ничего страшного или драматического", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о проблемах, которые возникнут у Путина в 2025 году:

Парад в России 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, гражданская авиация России потерпела существенные сбои накануне торжеств в Москве. Как сообщает The Moscow Times, из-за атаки беспилотников и введения соответствующих ограничений многие авиарейсы были отменены или отложены. Проблемы в авиасфере совпали с подготовкой к приезду иностранных делегаций, в частности лидера Китая Си Цзиньпина.

Тем временем министр обороны Индии Раджнатх Сингх отказался от участия в российском параде 9 мая, став первым высокопоставленным чиновником, который отменил визит. Об этом сообщило издание India Today, отметив, что это решение было принято после аналогичного отказа премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет принимать никаких российских предложений о временном перемирии для проведения "Парада победы" в Москве, проинформировав об этом международных партнеров.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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