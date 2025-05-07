Украина достала козырь и ударила по слабому месту РФ, в Москве коллапс - СМИ

Российское внутреннее авиасообщение может прекратиться.

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Россияне могут остаться без нормального авиасообщения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из российских пабликов

Что сообщил Казанский:

Украина нащупала слабое место РФ

ВСУ не обязательно атаковать Россию дронами, чтобы вызвать подобный хаос

Авиасообщение РФ может серьезно пострадать

7 мая дроны атаковали страну-агрессора Россию, в результате чего в аэропортах РФ начался хаос. Украинский журналист и обозреватель Денис Казанский отметил, что таким образом Украина нашла по-настоящему слабое место в РФ.

В европейской части РФ сегодня парализованы авиарейсы, самолеты если и вылетают, то с задержкой на 8-10 часов, в результате чего тысячи пассажиров "застряли" в аэропортах.

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"Для этого даже не нужно что-то бомбить. Дрон может просто летать и наворачивать круги, и этого уже достаточно, чтобы останавливать работу аэропортов", - подчеркнул журналист.

При этом он отмечает, что Россия не сможет бить по Украине в ответ, ведь аэропорты у нас закрыты еще с 2022 года. Зато РФ может принимать удары, так как авиасообщение в стране-агрессоре сохранилось всюду, за исключением приграничных регионов.

"Россияне почувствовали то, что чувствовали украинцы в 2022 году. Авиасообщение нарушено. И самое главное - нарушено в Москве, которая является ключевым хабом", - добавил Казанский.

Журналист говорит, что среди российских блогеров поднялась паника, потому что проблемы с авиасообщением в России могут привести к дезинтеграции и феодализации.

"Внутреннее авиасообщение в России из-за больших расстояний очень развито. В некоторые регионы добираться из Москвы поездом или авто нужно по 3-4 дня, поэтому самолет - единственный вариант быстрой дороги. И если его не будет, связь отдаленных регионов с Москвой фактически просто прекратится. Не знаю, почему Украина не делала этого раньше и не использовала этот козырь. Но теперь можно констатировать, что найдена очень неприятная для РФ болевая точка", - подытожил он.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео о ситуации в российских аэропортах:

Атака дронов на Россию 7 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 мая в России прогремели взрывы. Выяснилось, что некоторые регионы РФ атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно.

Через некоторое время, из-за атаки БпЛА и введенных ограничений в российских аэропортах начался коллапс: множество рейсов гражданской авиации либо отменили, либо перенесли. Что интересно, массовые сбои выпали на подготовку к прибытию в Москву иностранных делегаций, в частности председателя КНР Си Цзиньпина.

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Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Еспресо TV, пишет Википедия. Ведет популярный youtube-канал.

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