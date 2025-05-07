Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

Беспилотники сорвали работу московских аэропортов накануне празднований - сотни рейсов отменены.

https://glavred.info/war/pribytie-liderov-pod-voprosom-v-aeroportah-rf-haos-tysyachi-passazhirov-zastryali-10662548.html Ссылка скопирована

Атака дронов парализовала авиасообщение РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Baza

Ключевое из материала:

Из-за закрытия основных московских аэропортов возникли массовые задержки

Тысячи пассажиров застряли в аэропортах России и за рубежом, ожидая рейсы

Массовые сбои в авиации совпали с подготовкой к прибытию иностранных делегаций

Система российской гражданской авиации накануне праздничных мероприятий в Москве столкнулась с проблемами и перебоями. Как пишет The Moscow Times, из-за атаки БпЛА и введенных ограничений множество рейсов либо отменили, либо перенесли.

Что интересно, массовые сбои выпали на подготовку к прибытию в Москву иностранных делегаций, в частности председателя КНР Си Цзиньпина.

видео дня

Основные аэропорты столицы - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно прекращали обслуживание рейсов, что привело к массовым задержкам и отменам полетов.

Авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", "Россия", "S7", "Победа" и "Уральские авиалинии", сообщили об отмене десятков рейсов, задержках вылетов и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы.

Согласно сообщениям РБК, примерно 8,5 тысяч пассажиров задержались в разных городах России и за ее пределами, ожидая рейсов, следующих в Москву или из нее.

Кроме того, по данным местных властей, более 4 тысяч человек не могут вылететь из аэропортов десяти сибирских городов. Значительная часть этих проблем возникла из-за задержек рейсов, вызванных ограничениями на полеты в аэропортах московского авиаузла.

Как пишет Telegram-канал Baza, пассажиров рейса Дубай - Домодедово авиакомпании Emirates, который совершил посадку в Санкт-Петербурге, не выпускали из самолета 6 часов, а затем просто предложили добраться до Москвы самостоятельно.

"По словам пассажиров, многие были настолько истощены, что даже не выдвинули к представителям авиакомпании никаких требований. В аналогичной ситуации оказались пассажиры рейса Анталия - Москва авиакомпании Pegasus Airlines. Их рейс также совершил посадку в Пулково, и, по словам пассажиров, их уже 7 часов держат в самолетах, "как скот". Ночь в самолете провели и пассажиры рейсов Uzbekistan Airways Ташкент - Москва и "Аэрофлота" Челябинск - Москва. Однако через 7 часов ожидания людям все же позволили выйти из самолетов в аэропорт", - пишет канал.

Всего более 140 рейсов были задержаны или отменены как в московских аэропортах, так и на направлениях в Москву.

"В связи с этим 6 и 7 мая во многих аэропортах Центральной России возник хаос. Пассажиры отмененных или задержанных рейсов часами сидят в зданиях авиагаваней, многие из которых оказались переполненными. Люди часто жалуются на отсутствие помощи со стороны авиакомпаний, которые не предоставляют пострадавшим еду, напитки и ночлег", - отмечает издание.

Атаки на Россию 7 мая - что известно

Как писал Главред ранее, БпЛА ударили по важным целям в РФ - аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ. Были атакованы два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно.

Кроме этого, под удар попали важные военные заводы и аэродром в Подмосковье. Ударные беспилотники атаковали столицу России - Москву, а также Саранск и Тулу.

Авиационный эксперт Валерий Романенко говорит, что существует вероятность, что во время парада 9 мая как минимум один или два беспилотника смогут долететь до столицы. Этого окажется достаточно для создания паники и срыва запланированных торжеств в РФ.

Больше новостей о последних атаках на РФ:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред