"1-2 дрона долетят – трибуны опустеют": прогноз удара по параду Путина на 9 мая

Валерий Романенко считает возможным не прямой удар по Красной площади во время самого парада.

https://glavred.info/ukraine/1-2-drona-doletyat-tribuny-opusteyut-prognoz-udara-po-paradu-putina-na-9-maya-10662464.html Ссылка скопирована

Появился прогноз удара по параду в Москве / Коллаж: Главред, фото: pixabay, @mod_russia

Главное:

Дроны могут долететь до Москвы на 9 мая

Романенко считает возможным не прямой удар по Красной площади

Недавнюю масштабную атаку беспилотников на территорию России можно расценивать как своеобразную разведку боем — проверку слабых мест в российской системе ПВО, заявил авиационный специалист и научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Это своего рода пристрелка — чтобы оценить, насколько эффективно работает противовоздушная оборона и где есть уязвимости. Завтра станет ясно, имела ли атака конкретную цель", — отметил он в беседе с Radio NV.

видео дня

Эксперт подчеркнул, что если дроны уже долетели до Москвы, есть шансы, что в день парада 9 мая хотя бы один-два беспилотника смогут снова достичь столицы, и этого будет достаточно, чтобы вызвать панику и нарушить торжественные мероприятия.

"Даже появление пары дронов может вызвать воздушную тревогу и хаос — трибуны опустеют", — заявил он.

Также Романенко считает возможным не прямой удар по Красной площади во время самого парада, а атаку на места сосредоточения войск перед его началом. Например, колонны техники на улице Горького или другие участки, где военнослужащие собираются до начала шествия. Это может дезорганизовать мероприятие и сорвать стройную координацию колонн.

По его мнению, такие действия будут оправданы, учитывая, что Россия наносит удары по Украине даже в религиозные и государственные праздники.

"Если россияне не щадят нас в праздничные дни, то Украина вправе мешать им устраивать свой "праздник победобесия". Это будет сильный информационный и психологический сигнал для всей России — даже ее столица уязвима", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Россия сознательно отказывается от реального прекращения огня и не пойдет на настоящее завершение войны без мощного международного давления. "Путин хочет похвастаться танками на параде, но он должен думать о мире...", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе. Парад в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.

Как писал Главред, генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая. Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, напомнил Игорь Романенко.

Другие новости:

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред