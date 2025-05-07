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В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

Юрий Берендий
7 мая 2025, 16:18
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Российские СМИ заявили о якобы подготовке целей для удара ракетой Орешник по Киеву.
В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль
В РФ заговорили об ударе Орешником по Киеву - какие цели поставил Кремль / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Как отреагировали в Украине на угрозы удара Орешником по Киеву
  • Сколько ракет Орешника осталось в России
  • Решится ли РФ ударить по Киеву Орешником и какие это будет иметь последствия

Российские медиа активно распространяют сообщения о новой потенциальной угрозе удара ракетой Орешник по Украине. По данным пропагандистских источников, оккупанты рассматривают варианты удара по Киеву и якобы уже определяют цели для боевого применения стратегического вооружения.

Главред выяснил, для чего в РФ снова заговорили об Орешнике и действительно ли Путин готовит удар стратегическим вооружением по Киеву.

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Путин приказал Минобороны РФ определить цели для удара Орешником по Киеву

Президент России Владимир Путин якобы поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву с помощью ракеты "Орешник" в ответ на атаки ВСУ на Москву в День победы. Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил трехдневное перемирие для спокойного проведения парада 9 мая в Москве, но Украина вместо того, чтобы согласиться на него - направляет на Москву и другие регионы РФ беспилотники.

В этом контексте стоит указать на то, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности поддержать перемирие в войне, но не на 3 дня для проведения путинского парада, а на 30 дней - чтобы иметь время на согласование деталей полного прекращения войны.

"Игра Путина в такую искусственную "гуманитарную" миссию с 7 по 9 мая понятна. Он 25 лет назад 7 мая занял пост президента, и как бы идет навстречу тем сигналам, которые США через Виткоффа уже ему предложили. Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - подчеркнул Зеленский во время закрытого общения с журналистами, передает Укринформ.

Как отмечал глава государства, краткосрочное перемирие, инициированное Россией, является не более чем показательным жестом, который не позволяет реализовать никаких конструктивных шагов.

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль
Путин / Фото: kremlin.ru

В свою очередь российские пропагандистские СМИ со ссылкой на источники сообщают о якобы готовящихся ВСУ "провокациях в Москве", которые, по их словам, могут быть серьезнее атак дронов. Ответ на них, по заявлениям источников, может быть направлен непосредственно по Киеву.

"Как стало известно Mash, Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара Орешником. Похоже, перемирия не будет", - говорится в сообщении.

Реакция Украины на угрозы удара Орешником

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в своем Telegram акцентировал внимание на том, что второй пуск российской стратегической ракеты Орешник оказался неудачным.

"Он банально не полетел. А вообще, все эти страшилки про Орешник означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть Орешник", - отметил он.

Для чего СМИ слили информацию о подготовке удара Орешником

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эксклюзивном комментарии для Главреда отметил, что Россия вполне может ударить по Киеву Орешником и Украина может быть вынуждена воздержаться от ударов по Москве.

"Утечка информации о том, что Путин якобы приказал определить цели в Киеве для ударов Орешником, не является случайной - это сделано намеренно и санкционировано. Сделано это для того, чтобы сдержать Украину от атак и активных боевых действий 9 мая. Поэтому это была нескрываемая угроза, но Украине не стоит реагировать на это. Да, не стоит считать, что угроза нанести удар Орешником по Киеву является блефом Кремля. Это вполне возможно. Но, скорее всего, Украина воздержится от ударов по Москве", - сказал он.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
Что известно о РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Сколько ракет Орешник осталось в России

В комментарии для Главреда генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун заявил, что ракетный комплекс Орешник не состоит на вооружении Вооруженных сил РФ и является лишь экспериментальной разработкой. По его словам, по данным западных спецслужб, всего существует только пять таких ракет: две были полностью собраны, а еще три остались недостроенными из-за нехватки комплектующих.

"Орешник россияне применили против Украины один раз - по Днепру. Да, интересная вещь, но не точная. Впрочем, использование Орешника и не предполагает точность, потому что эта ракета призвана нести ядерный боезаряд. А для чего здесь точность? Она просто накрывает территорию, а заряды разлетаются вокруг, чтобы их нельзя было перехватить. Вторая ракета Орешник якобы взорвалась после запуска в воздухе над Россией", - подчеркнул он.

По словам Ягуна, возможно, России удалось найти нужные детали и завершить сборку оставшихся ракет, однако официальных подтверждений этому нет.

РС-26 Рубеж, ракета Рубеж, время подлета ракеты Рубеж
Время подлета ракеты РС-26 "Рубеж" к городам Украины / Инфографика Главред

Для чего на самом деле РФ угрожает ударами Орешником по Киеву

Ягун предостерегает, что в случае применения Путиным ракеты Орешник сейчас, это полностью разрушит любые будущие инициативы по прекращению огня, а также надолго сделает невозможным заключение любых мирных соглашений.

"Поэтому все эти попытки Путина поразить и напугать Орешником направлены исключительно на российскую аудиторию и иностранных гостей, которые приедут в Москву. Другим способом он просто не может обеспечить спокойное проведение парада 9 мая, связанных с 80-й годовщиной победы и "победобесием". Путин надеется, что после угроз Орешником украинцы испугаются, не будут рыпаться, и 9 мая пройдет спокойно. Это цирк", - делает вывод он.

В то же время эксперт подчеркивает, что Путин может осуществить удары по Киеву и с помощью другого вооружения. По его словам, под удар может попасть, например, обычное промышленное предприятие на окраине города, которое в российской пропаганде будет представлено как уничтожение важного военного объекта.

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