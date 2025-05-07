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Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты

Мария Николишин
7 мая 2025, 14:11
1083
Политический философ заметил, что у кандидата должна быть хоть какая-то харизма.
Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты
Кто может стать преемником Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

  • Есть три реалистичных кандидата, которые могут стать преемником Путина
  • Этот преемник может быть избранным самим Путиным
  • Этот человек должен соответствовать пяти требованиям

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду предположил, кого российский диктатор Владимир Путин мог бы выбрать своим преемником.

По его словам, из того списка, который сейчас оглашается, есть абсолютно нереалистичные персонажи - например, Рамзан Кадыров, который не может стать президентом Российской Федерации ни при каких обстоятельствах.

Однако, он добавил, что есть и более реалистичные кандидаты.

"Эти люди старше, но, бесспорно, Мантуров - человек, с одной стороны, влиятельный, а с другой - любимец Путина, и, очевидно, очень подходит под эту роль. Также называют молодого (хотя уже не совсем молодого) бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который сейчас работает в правительстве. С некоторой опаской можно предполагать, что потенциальным преемником может быть младший Патрушев, который сейчас руководит Россельхозбанком", - говорит Морозов.

По его мнению, преемник Путина будет либо избран им самим, либо в случае его внезапной смерти определен условным "политбюро".

Он также отметил, что этот человек должен соответствовать пяти требованиям:

  1. Он, безусловно, должен быть чиновником класса "А".
  2. Он должен либо принимать военную присягу Российской Федерации, либо служить в спецслужбах, что равно присяге.
  3. Он должен понимать основы макроэкономики, иначе он не сможет управлять страной.
  4. Он должен иметь достаточное образование - здесь, например, Мантуров и Патрушев-младший этим требованиям соответствуют.
  5. Он должен быть избранным.

"Проще говоря, как сам Путин заметил в интервью Зарубину, с помощью административного ресурса и политтехнологий можно натянуть 10, 20 или даже 25 процентов голосов, но невозможно избрать абсолютно человека, который не избирается. То есть у кандидата должна быть хоть какая-то харизма, понятная гражданам, чтобы хотя бы 25% избирателей искренне проголосовали за него", - подчеркнул политический философ.

Морозов также подытожил, что круг возможных преемников ограничивается этими пятью пунктами, но кто именно это будет - сейчас совершенно невозможно предполагать, потому что "это будет через 10, а может, и через 15 лет".

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о проблемах, которые возникнут у Путина в 2025 году:

Последние заявления Путина - что известно

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он даже уточнил, что борьба может быть между несколькими кандидатами.

Также российский диктатор Владимир Путин придумал еще одно оправдание оккупации Крыма в 2014 году. В частности, он сказал, что якобы был "вынужден" захватить украинский полуостров.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной является неизбежным результатом событий, по его словам, это лишь вопрос времени.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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