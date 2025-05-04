Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах

Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".

https://glavred.info/politics/putin-vnezapno-zagovoril-za-svoego-preemnika-i-kandidatov-10661711.html Ссылка скопирована

Путин заговорил о своем преемнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он даже уточнил, что борьба может быть между несколькими кандидатами. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Я всегда об этом думаю ... В конце концов выбор за народом, за российским народом. Я думаю, что должен быть человек, скорее всего, несколько человек, чтобы у народа был выбор", - заявил Путин.

Он добавил, что преемником должен стать человек, "за которым пойдут россияне".

видео дня

"Чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие: доверие людей к высшим должностным лицам страны. Но для того, чтобы добиться этого доверия, нужно, конечно, эффективно и по-честному работать, улучшать положение наших граждан", - сказал диктатор.

Майское перемирие Путина - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая. И взамен предложил свои временные рамки - подчеркнул, что Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней.

Кроме того, Владимир Фесенко рассказал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. По словам политолога, лидер Кремля объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая, чтобы защитить Москву от возможных ударов беспилотников. Путин не хочет, чтобы воздушная тревога испортила ему праздник.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред