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Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах

Ангелина Подвысоцкая
4 мая 2025, 22:55
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Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".
Путин
Путин заговорил о своем преемнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он даже уточнил, что борьба может быть между несколькими кандидатами. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Я всегда об этом думаю ... В конце концов выбор за народом, за российским народом. Я думаю, что должен быть человек, скорее всего, несколько человек, чтобы у народа был выбор", - заявил Путин.

Он добавил, что преемником должен стать человек, "за которым пойдут россияне".

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"Чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие: доверие людей к высшим должностным лицам страны. Но для того, чтобы добиться этого доверия, нужно, конечно, эффективно и по-честному работать, улучшать положение наших граждан", - сказал диктатор.

Майское перемирие Путина - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая. И взамен предложил свои временные рамки - подчеркнул, что Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней.

Кроме того, Владимир Фесенко рассказал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. По словам политолога, лидер Кремля объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая, чтобы защитить Москву от возможных ударов беспилотников. Путин не хочет, чтобы воздушная тревога испортила ему праздник.

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