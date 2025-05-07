Приближаясь к 9 мая, российский президент Владимир Путин стремится достичь символической победы на поле боя.

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РФ стремится зайти в Днепропетровскую область/ Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Цель Путина — добиться появления российских войск на территории Днепропетровской области

Противник резко усилил давление, атакует круглосуточно

Более чем через три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские войска так и не смогли прорваться из Донецкой области в соседнюю Днепропетровскую область, где расположен родной город президента Украины Владимира Зеленского — Кривой Рог.

Однако, приближаясь к 9 мая, российский президент Владимир Путин стремится достичь символической победы на поле боя, которую мог бы продемонстрировать своему народу, пишет The Times.

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По данным украинских военных, его цель — добиться появления российских войск на территории Днепропетровской области к моменту, когда он поднимется на трибуну на Красной площади, и он готов идти на это любой ценой.

Командир батальона беспилотных систем 72-й бригады Украины, полковник Андрей Назаренко, сообщил, что российские войска ежедневно жертвуют сотнями солдат ради этой цели.

"Противник резко усилил давление, атакует круглосуточно, делая всё, чтобы достичь границы", — отметил он. Российские войска используют мотоциклы и автомобили для передвижения, что дает им большую манёвренность, но делает их более уязвимыми. "Они несут огромные потери, но не считают их", — добавил Назаренко.

Украинские войска утверждают, что такая же картина наблюдается по всей Донецкой области. "Всё у них построено на какой-то мании Победы, чтобы их генералы могли доложить Путину.

"Мы такие великие, мы сделали это, мы что-то взяли". Но ни одного российского солдата никогда не было на территории Днепропетровской области, и мы делаем всё возможное, чтобы так и оставалось", — заявил исполняющий обязанности заместителя командира 25-й воздушно-десантной бригады Украины Илья Петрина.

Тем не менее, попытки России прорваться к границе сопровождаются резким ростом обстрелов и атак дронов по всей Донецкой области. Последствия российских ударов видны повсюду — от зияющих дыр в обгоревших жилых домах до чёрного дыма, поднимающегося в небо над стратегически важным городом Покровском, почти полностью уничтоженным безразборными ударами Кремля.

Напомним, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщал, что несмотря на заявления российских оккупантов о якобы готовности к "майскому перемирию", количество вражеских штурмов на фронте только увеличивается. В частности, захватчики пытаются прорываться в Запорожской области, чтобы подойти ближе к областному центру.

Недавно представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Как писал Главред, военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области. На сегодня цель врага – полный захват Донецкой и Запорожской областей, считает Кирилл Сазонов.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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