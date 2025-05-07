Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин выбрал новую цель для штурма: в Times узнали, какая область под угрозой

Алексей Тесля
7 мая 2025, 12:15
398
Приближаясь к 9 мая, российский президент Владимир Путин стремится достичь символической победы на поле боя.
Днепр, армия РФ
РФ стремится зайти в Днепропетровскую область/ Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Главное:

  • Цель Путина — добиться появления российских войск на территории Днепропетровской области
  • Противник резко усилил давление, атакует круглосуточно

Более чем через три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские войска так и не смогли прорваться из Донецкой области в соседнюю Днепропетровскую область, где расположен родной город президента Украины Владимира Зеленского — Кривой Рог.

Однако, приближаясь к 9 мая, российский президент Владимир Путин стремится достичь символической победы на поле боя, которую мог бы продемонстрировать своему народу, пишет The Times.

видео дня

По данным украинских военных, его цель — добиться появления российских войск на территории Днепропетровской области к моменту, когда он поднимется на трибуну на Красной площади, и он готов идти на это любой ценой.

Командир батальона беспилотных систем 72-й бригады Украины, полковник Андрей Назаренко, сообщил, что российские войска ежедневно жертвуют сотнями солдат ради этой цели.

"Противник резко усилил давление, атакует круглосуточно, делая всё, чтобы достичь границы", — отметил он. Российские войска используют мотоциклы и автомобили для передвижения, что дает им большую манёвренность, но делает их более уязвимыми. "Они несут огромные потери, но не считают их", — добавил Назаренко.

Украинские войска утверждают, что такая же картина наблюдается по всей Донецкой области. "Всё у них построено на какой-то мании Победы, чтобы их генералы могли доложить Путину.

"Мы такие великие, мы сделали это, мы что-то взяли". Но ни одного российского солдата никогда не было на территории Днепропетровской области, и мы делаем всё возможное, чтобы так и оставалось", — заявил исполняющий обязанности заместителя командира 25-й воздушно-десантной бригады Украины Илья Петрина.

Тем не менее, попытки России прорваться к границе сопровождаются резким ростом обстрелов и атак дронов по всей Донецкой области. Последствия российских ударов видны повсюду — от зияющих дыр в обгоревших жилых домах до чёрного дыма, поднимающегося в небо над стратегически важным городом Покровском, почти полностью уничтоженным безразборными ударами Кремля.

Напомним, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщал, что несмотря на заявления российских оккупантов о якобы готовности к "майскому перемирию", количество вражеских штурмов на фронте только увеличивается. В частности, захватчики пытаются прорываться в Запорожской области, чтобы подойти ближе к областному центру.

Недавно представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Как писал Главред, военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области. На сегодня цель врага – полный захват Донецкой и Запорожской областей, считает Кирилл Сазонов.

Читайте также:

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Днепропетровская область Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов

12:40Интервью
Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

12:36Экономика
Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

12:18Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Последние новости

12:44

Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

12:40

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов

12:36

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

12:18

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

12:15

Путин выбрал новую цель для штурма: в Times узнали, какая область под угрозой

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
12:03

В дом украинской певицы и участницы Евровидения попали дроны РФ

11:50

РФ перебрасывает большое войско: аналитик предупредил об опасном маневре врага

11:47

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

11:29

Байден резко раскритиковал подход Трампа к РФ и завершению войны: что он сказал

Реклама
11:20

"1-2 дрона долетят – трибуны опустеют": прогноз удара по параду Путина на 9 мая

11:12

Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

11:07

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

11:04

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотниковВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

10:38

Взорвали мост и перерезали трассу: ISW рассказали об успехах ВСУ на Курщине

10:32

БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

10:26

РФ ударила ракетами и дронами по Украине, есть погибшие - ЗеленскийФото

10:25

Живой подарок маме: почему комнатные цветы — самый теплый знак внимания на День матери новости компании

10:18

Атака Индии на Пакистан: что стало причиной конфликта и как отреагировал мир

10:14

Максима Галкина заподозрили в увеличении губ - как он сейчас выглядит

Реклама
09:50

Форсирование реки Днепр: известно, возможен ли прорыв РФ в ближайшее время

09:37

3 знака зодиака, которые должны уделять приоритетное внимание здоровью в мае

09:24

Удар РФ по Киеву: в квартире вместе с сыном погибла спасавшая животных волонтер

09:10

Подопечная Потапа перебралась в РФ и расхвалила оккупантов на росТВ - детали

08:38

Производят Грады, Ураганы и Смерчи: дроны атаковали важные предприятия ВПК в РФ

08:16

У Трампа раскрыли план заморозки войны и разведения войск в Украине

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Санкции Грэма: как Трамп загоняет Россию в тупикмнение

08:00

"Чей Крым": Кристина Орбакайте поддержала Аллу Пугачеву и заговорила о войне

07:52

Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в ПодмосковьеВидео

07:10

Загадка, которая заинтересует всех: где 3 различия между собаками в машине

06:48

В Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшиеФото

06:10

Как российские оккупанты хвастаются новыми поставками оружия из Иранамнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

05:30

Почему неправильно говорить "випити горнятко кави": какой ошибки надо избегатьВидео

05:07

Как правильно мыть клубнику: простой и эффективный способ

04:30

Можно ли заезжать на кладбище на автомобиле: ответ священникаВидео

04:03

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

03:30

"Будут драпать на границы 1991 года": Загородний предрек России "цунами"Видео

02:50

Путин "накаркал": в Сети узнали о ликвидации ВСУ комдива "элитных" воск РФ

Реклама
02:25

"Куда только время делось?": Меган Маркл показала свежее фото сына-именинника

02:10

Авиаудары и отмененные рейсы: что происходит в Пакистане

02:00

"Как свинья": путинистка Кудрявцева очень располнела и не влезает в свои вещи

01:16

Россия ударила по Киеву баллистикой: Киев сообщает о взрывах и возгораниях

00:13

Сергей Притула на редком фото показал маму и старшего брата

00:12

Атака дронов на Москву: ПВО работает, а рейсы отменяютВидео

06 мая, вторник
23:38

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

23:04

Дипломатические шаги в ближайшие недели: Зеленский анонсировал новые пакеты помощиВидео

22:51

Ким Кардашьян набросилась на охранника за платье: что тот сделал

22:46

"Дело закрыто": Кондратюк сообщил об окончании конфликта с Козловским

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять