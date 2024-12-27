"Конечно пойдут": военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области

На сегодня цель врага – полный захват Донецкой и Запорожской областей, считает Кирилл Сазонов.

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РФ может штурмовать Днепропетровщину / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Цель врага – полный захват Донецкой и Запорожской областей

РФ пойдет на Днепропетровскую область, если будет "зеленый свет"

Угрозу прорыва российских оккупантов на территорию Днепропетровской области прокомментировал военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов.

Как подчеркнул он в эфире телеканала "Новини.LIVE", цель врага – полный захват Донецкой и Запорожской областей, однако России не нужна Днепропетровская область, поэтому наступления на регион не будет.

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"Можно прорвать эти 7 километров любой ценой, зайти прямо в Днепропетровскую область, но зачем? Такой вопрос простой, на который ответа адекватного нет. Врагу Днепропетровская область не нужна. То есть если там не будет сопротивления, если будет "зеленый свет" и открытый путь, – конечно, они пойдут. Потому что такая война, такая тактика россиян, что они, как вода, давят везде, где есть щель. Но такового не будет. Укрепления, насколько мне известно, там есть", – говорит военный.

Вместе с тем он уверен в том, что у врага на сегодня недостаточно ресурсов даже для контроля над Покровском, не говоря о масштабном наступлении на Днепропетровщину.

"Зачем прорываться в Днепропетровскую область, если здесь есть Покровск, который надо брать? Брать в лоб они его не могут и не хотят. Единственный шанс что-то сделать с Покровском для них — это охватить его тисками с юга и с севера <...> Это долго, это тяжело, это большие потери", – объяснил боец.

Кроме того, он также отметил, что оккупанты РФ вряд ли будут бросать силы, "чтобы просто продвинуться к Днепропетровской области".

"Людей не хватит. Людей уже не хватает: так, как раньше, наступать на пяти направлениях они не могут", – добавил Сазонов.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся далее.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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