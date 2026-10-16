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Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

Анна Ярославская
16 октября 2026, 06:51
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Ограничение совпало с давлением Вашингтона на Киев из-за ударов по российским НПЗ и с угрозами прекратить обмен разведданными.
ВСУ, Starlink
Белый дом стоит за ограничением Starshield для украинских дронов - СМИ / Коллаж:Главред, фото: instagram.com, t.me/zoda_gov_ua

О чем пишет Reuters:

  • Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома
  • Терминалы работают в движении лишь до 160 км/ч
  • В США отрицают, что запрос делал лично Трамп

Распоряжение ограничить работу спутникового сервиса Starshield, который ВСУ используют для боевой связи и управления дронами, поступило непосредственно из Белого дома. Об этом двое американских чиновников и осведомленный западный чиновник рассказали агентству Reuters.

По данным собеседников агентства, руководство Министерства обороны США получило указание замедлить работу Starshield для украинских военных. Кто именно в Белом доме принял это решение и кто его выполнял, источники не уточнили. Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield, то есть военной версии Starlink.

видео дня

Украинская сторона заявила, что военные терминалы перестали работать на быстро движущихся объектах. Это ударило по дронам, бортовые системы наведения которых зависят от спутниковой связи. В четверг представитель Минобороны Украины сообщил, что терминалы снова работают в движении, но лишь на скорости до 160 км/ч.

На фронте проблемы начались еще раньше. В 7 корпусе ДШВ рассказали, что на Гуляйпольском направлении связь во время полетов БпЛА пропадала на 10–20 секунд уже на скорости 110–120 км/ч. Острее всего это ударило по скоростным дронам класса Middle Strike, которым на старте нужно быстро разгоняться.

По словам украинских чиновников, ограничения осложнили ударные миссии против российских войск и логистики на оккупированных территориях. Кроме того, замедлились дроны-перехватчики, которыми сбивают российские "Шахеды".

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Официальный Вашингтон причастность Трампа отвергает. Белый дом не ответил на вопрос, могли ли ограничения инициировать другие члены администрации.

"Президент никогда не обращался с такой просьбой", - заявил Reuters высокопоставленный чиновник США.

Владелец SpaceX Илон Маск в среду написал в X, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. Поэтому любые лимиты скорости или использования устанавливает американское военное командование или президент.

SpaceX, Пентагон и посольство Украины в Вашингтоне запросы агентства оставили без ответа.

Давление из-за НПЗ и дизельная сделка с Москвой

Ограничения появились на фоне требований Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер обвиняет эти атаки в скачке цен на энергоносители, который вредит шансам республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах. Эксперты же объясняют подорожание прежде всего войной США и Израиля с Ираном: иранскими ударами по энергообъектам и фактическим закрытием Ормузского пролива.

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились после встречи в Майами 9 октября. В ней участвовали представители обеих стран, Европы и Всемирного банка. По словам осведомленного собеседника, зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф говорили с украинской делегацией жестко и выразили раздражение тем, что Киев продолжает бить по НПЗ вопреки неоднократным просьбам остановиться.

Американцы также объяснили решение заключить с Россией дизельную сделку: Белый дом рассчитывает, что она смягчит позицию Москвы на мирных переговорах. По сделке Россия поставит на американский и мировой рынки более 2,25 млн баррелей дизтоплива. Часть конгрессменов раскритиковала сделку, поскольку она даст Кремлю деньги на войну и не заставит Путина пойти на уступки.

Starlink терял связь, сорван ряд важных миссий - что известно

Как писал Главред, в ночь на 14 октября терминалы Starlink перестали держать соединение во время движения на скорости свыше 160 км/ч. Как сообщил волонтер Сергей Стерненко, вероятно, SpaceX ввела ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

"Из-за этого был сорван ряд важных миссий", - подчеркнул Стерненко.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) также подтвердил, в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

"Ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий", - отметил Бескрестнов.

Позже экс-глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Это должно позволить украинским ударным дронам и дронам-перехватчикам вновь выполнять полеты.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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