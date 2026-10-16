Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

Ограничение совпало с давлением Вашингтона на Киев из-за ударов по российским НПЗ и с угрозами прекратить обмен разведданными.

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Белый дом стоит за ограничением Starshield для украинских дронов - СМИ / Коллаж:Главред, фото: instagram.com, t.me/zoda_gov_ua

О чем пишет Reuters:

Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома

Терминалы работают в движении лишь до 160 км/ч

В США отрицают, что запрос делал лично Трамп

Распоряжение ограничить работу спутникового сервиса Starshield, который ВСУ используют для боевой связи и управления дронами, поступило непосредственно из Белого дома. Об этом двое американских чиновников и осведомленный западный чиновник рассказали агентству Reuters.

По данным собеседников агентства, руководство Министерства обороны США получило указание замедлить работу Starshield для украинских военных. Кто именно в Белом доме принял это решение и кто его выполнял, источники не уточнили. Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield, то есть военной версии Starlink.

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Украинская сторона заявила, что военные терминалы перестали работать на быстро движущихся объектах. Это ударило по дронам, бортовые системы наведения которых зависят от спутниковой связи. В четверг представитель Минобороны Украины сообщил, что терминалы снова работают в движении, но лишь на скорости до 160 км/ч.

На фронте проблемы начались еще раньше. В 7 корпусе ДШВ рассказали, что на Гуляйпольском направлении связь во время полетов БпЛА пропадала на 10–20 секунд уже на скорости 110–120 км/ч. Острее всего это ударило по скоростным дронам класса Middle Strike, которым на старте нужно быстро разгоняться.

По словам украинских чиновников, ограничения осложнили ударные миссии против российских войск и логистики на оккупированных территориях. Кроме того, замедлились дроны-перехватчики, которыми сбивают российские "Шахеды".

Starlink / Инфографика: Главред

Официальный Вашингтон причастность Трампа отвергает. Белый дом не ответил на вопрос, могли ли ограничения инициировать другие члены администрации.

"Президент никогда не обращался с такой просьбой", - заявил Reuters высокопоставленный чиновник США.

Владелец SpaceX Илон Маск в среду написал в X, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. Поэтому любые лимиты скорости или использования устанавливает американское военное командование или президент.

SpaceX, Пентагон и посольство Украины в Вашингтоне запросы агентства оставили без ответа.

Давление из-за НПЗ и дизельная сделка с Москвой

Ограничения появились на фоне требований Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер обвиняет эти атаки в скачке цен на энергоносители, который вредит шансам республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах. Эксперты же объясняют подорожание прежде всего войной США и Израиля с Ираном: иранскими ударами по энергообъектам и фактическим закрытием Ормузского пролива.

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились после встречи в Майами 9 октября. В ней участвовали представители обеих стран, Европы и Всемирного банка. По словам осведомленного собеседника, зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф говорили с украинской делегацией жестко и выразили раздражение тем, что Киев продолжает бить по НПЗ вопреки неоднократным просьбам остановиться.

Американцы также объяснили решение заключить с Россией дизельную сделку: Белый дом рассчитывает, что она смягчит позицию Москвы на мирных переговорах. По сделке Россия поставит на американский и мировой рынки более 2,25 млн баррелей дизтоплива. Часть конгрессменов раскритиковала сделку, поскольку она даст Кремлю деньги на войну и не заставит Путина пойти на уступки.

Starlink терял связь, сорван ряд важных миссий - что известно

Как писал Главред, в ночь на 14 октября терминалы Starlink перестали держать соединение во время движения на скорости свыше 160 км/ч. Как сообщил волонтер Сергей Стерненко, вероятно, SpaceX ввела ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

"Из-за этого был сорван ряд важных миссий", - подчеркнул Стерненко.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) также подтвердил, в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

"Ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий", - отметил Бескрестнов.

Позже экс-глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Это должно позволить украинским ударным дронам и дронам-перехватчикам вновь выполнять полеты.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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