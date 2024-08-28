РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

Ожесточенные бои продолжаются в Глубоком, что в 7 километрах от границы с Россией, но ВСУ сохраняют инициативу.

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ВСУ пытаются вернуть контроль над важным населенным пунктом на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр, скрин с DeepState

На Харьковщине продолжаются бои против российских оккупантов, в частности в районе села Глубокое. ВСУ имеют целью деоккупировать этот населенный пункт. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал заместитель командира батальона ударник БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

"Сейчас в населенном пункте Глубокое продолжаются ожесточенные бои, но инициатива полностью на нашей стороне. Наша задача - деоккупация села Глубокое. Враг цепляется за каждый дом, за каждый блиндаж, подтягивая всеми возможными средствами живую силу. Россияне используют имеющиеся резервы. Поскольку это небольшие пехотные группы, их всегда можно привлечь из подразделений, которые работают рядом", - рассказал военный.

По его словам, оккупационные войска агрессора России понимают, что в случае потери этого населенного пункта им придется отходить к Стрелечьей, расположенной на границе.

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Так россияне потеряют те территории, которые захватили в мае во время неудачного наступления и ситуация может развиваться так же, как и в Курской области. Ведь Глубокое расположено менее чем в 10 километрах от российской границы.

Кроме этого Маляревич рассказал, что враг частично перебрасывает резервы с Харьковского направления в Курскую область, что действительно ощущается ВСУ на линии фронта.

"Сейчас количество авиационных бомб КАБ уменьшилось. Окно возможностей, которое появилось на нашем направлении, используем для улучшения своего положения", - добавил он.

Кто такой Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки, сообщает Рух Честно.

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Недавно стало известно, что российские оккупанты на Харьковском направлении не могут продвигаться вперед из-за активного противодействия со стороны украинских военных. При этом оккупанты в ходе боевых действий отмечают значительные потери среди личного состава.

Напомним, что на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются российские военные еще с мая 2024 года. Они заблокированы уже несколько месяцев и до сих пор не могут прорваться.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают давить на Харьковское направление, в частности на Волчанск. При этом враг перебросил резервы на Курщину. Тогда как накануне Третья штурмовая бригада заявляла начало контрнаступательных действий на указанном участке фронта.

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