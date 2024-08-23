ВСУ могут перекрыть сухопутный коридор в Крым: Братчук раскрыл детали

Братчук отметил, что российский сухопутный коридор к временно оккупированному Россией Крыму находится в зоне поражения Сил обороны Украины.

https://glavred.info/ukraine/vsu-mogut-perekryt-suhoputnyy-koridor-v-krym-bratchuk-raskryl-detali-10591010.html Ссылка скопирована

ВСУ могут перекрыть сухопутный коридор в Крым / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины могут собственными силами перекрыть сухопутный коридор во временно оккупированный Крым, осуществляя огневой контроль над ним. Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, после того, как Военно-морские силы ВСУ уничтожили паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", поставки для российских войск теперь будут поступать из хранилищ на территории временно оккупированного Крыма.

Братчук добавляет, что Крым сейчас является ключевым ресурсным хабом для российских войск. Соответственно, россияне будут пытаться использовать сухопутный коридор, но есть один важный аспект.

видео дня

"А маленький нюанс, что это тоже зона боевых действий и, скажем так, у нас средства огневого поражения сегодня для того, чтобы перекрывать этот сухопутный коридор, уже есть. И, собственно, давайте вспомним события последних дней. Мы сказали о базе "Кавказ", мы говорим о пароме. Вспомним комплекс С-300, который тоже расположен в Ростовской области, это Новошахтинск... Так вот, собственно, сухопутный коридор - огневое поражение может быть", - сказал спикер.

Братчук отметил, что в вопросе морской логистики Керченский (Крымский) мост в любом случае не будет справляться с необходимыми для армии РФ объемами, потому что его опоры достаточно сильно повреждены.

"И Крымский мост остается главной целью. То есть мы видим, что все ближе и ближе тот день, когда последняя логистика врага, через море по крайней мере, будет уничтожена", - сказал он.

Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - что известно о взрывах в порту "Кавказ"

Напомним, как ранее сообщал Главред, адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что в Крыму есть несколько важных целей для удара Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул стратегическое значение Крымского моста, через который проходит часть вражеской логистики. Однако, по его мнению, не менее важной является Керченская паромная переправа, которая также имеет большое значение для снабжения российских войск в Крыму.

Военно-морские силы ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ, о чем сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Также появились спутниковые снимки, показывающие повреждения инфраструктуры порта после удара Сил обороны Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред