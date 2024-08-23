Взрывы на Харьковщине: РФ ударила по центру Купянска-Узлового - есть погибшие

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Купянска-Узлового. В результате обстрела есть погибшие. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили по центральной части Купянска-Узлового. К сожалению, двое гражданских людей погибли", - написал он.
Кроме того, в ОВА добавили, что в результате российского удара по меньшей мере двое гражданских граждан получили ранения.
"Осмотр места профильными службами продолжается", - резюмировал Синегубов.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Ракетные удары по Украине - что известно об обстрелах Харьковщины
Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле города со стороны России. Оккупанты ударили по центральной части Харькова, в район плотной жилой застройки.
20 августа российские оккупанты запустили баллистические ракеты по Украине, взрывы прогремели в Сумах и на Полтавщине.
В тот же день в Киеве и ряде областей объявили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистической атаки. Мониторинговый канал Воздушных Сил ВСУ в Telegram сообщил об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.
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