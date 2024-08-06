РФ атаковала жилой квартал в центре Харькова: под ударом здание поликлиники

Россия нанесла мощный удар по центральному району города Харьков.

https://glavred.info/ukraine/rf-potuzhno-vdarila-po-zhitlovomu-kvartalu-u-centri-harkova-splahnula-pozhezha-10586096.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Харьков / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео

Сегодня, 6 августа, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле страны-агрессора России города.

"Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется. Будьте осторожны - обстрел может продолжаться", - сообщил Терехов.

Городской голова Харькова также сообщил, что в результате ракетного удара по центру города пострадало здание поликлиники.

видео дня

"Сейчас информация о раненых и разрушениях уточняется", - добавил Терехов.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

В то же время председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате прилета повреждена гражданская инфраструктура.

"На эту минуту обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди", - заявил Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Атака по Харькову

Напомним, что 24 июля в Харькове был "прилет" по инфраструктурному объекту, вспыхнул пожар. Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания произошел сильный пожар. Игорь Терехов заявил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

РФ ударила по центру Харькова. Враг ударил по жилым домам КАБом. Уже известно о том, что там есть пострадавшие. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что в результате попадания, загорелся дом - после сильного удара пострадали два человека.

Россияне уничтожили дом известного бизнесмена в Харькове. Под прямой удар попал дом известного харьковского волонтера и бизнесмена Юрия Сапронова. В то же время он не планирует выезжать и будет восстанавливать дом. В результате удара пострадали его помощники.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред