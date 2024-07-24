Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в Харькове

Российские оккупанты ударили КАБом по дому украинского бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова.

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Россияне ударили по дому волонтера Юрия Сапронова / Коллаж: Главред, фото: facebook/Юрий Сапронов

Российские оккупанты ударили по Харькову. Под прямой удар попал дом известного харьковского волонтера и бизнесмена Юрия Сапронова. Об этом он официально заявил на своей странице в Facebook.

Известно, что враг сбросил КАБ на дом.

"Все живы. Есть легко раненые. Разрушений много. Очень. Ищу котов. 5 из 6 нашел", - отметил Сапронов.

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В то же время Сапронов не планирует уезжать из Харькова и будет отстраивать дом. Он отметил, что в результате удара пострадали его помощники.

"Это война, мы воюем со зверями. Ежедневно идет охота на людей, сегодня попали ко мне. Отстроим. Было ли это целенаправленное попадание, я еще буду выяснять. Люди живы, травмы получили двое моих помощников, у них рваные раны на лице, у одного еще и травма ноги. Это был домик охраны, гаражи. Разрушений много. Я здесь живу 17 лет, здесь несколько зданий. Все эти 17 лет оно мне не сильно нравилось, перестроим, восстановим. Я не травмировался, жена не травмировалась, попадание прямое было в авто. От авто остался кусок двигателя и диск", - рассказал он.

Смотрите видео об ударе по дому Юрия Сапронова:

Россияне ударили по дому волонтера Юрия Сапронова / фото: скриншот

Россияне впервые ударили кассетным "Искандером" по Харькову

Российские оккупанты ударили по Харькову "Искандером" в 5:15 утра. "Прилет" был по гражданскому промышленному объекту. После этого россияне нанесли еще два удара по промышленному объекту в городе. Впоследствии враг нанес повторный удар кассетным "Искандером".

"Они это сделали для того, чтобы поразить спасателей, полицейских, которые там находились. Это чудо, что сегодня там никто во время второго удара не пострадал из наших работников. Однако они ударили кассетой, которая разлетелась по значительной площади и были ранены люди, которые находились возле промышленного предприятия или в частном секторе. Было ранено там 6 человек", - сказал глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Смотрите видео об ударе "Искандером" по Харькову:

Россияне ударили по дому волонтера Юрия Сапронова / фото: скриншот

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары по Харькову 24 июля - последние новости

Напомним, утром 24 июля РФ обстреляла город ракетами С-300. Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города, второй - по частному сектору. По словам Терехова, есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

Впоследствии стало известно о том, что в Харькове был "прилет" по инфраструктурному объекту. После попадания вспыхнул сильный пожар на гражданском инфраструктурном объекте, информация о пострадавших уточняется.

Уже в обед россияне повторно начали обстреливать Харьков. Всего городские власти насчитали на тот момент 5 взрывов.

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