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В Харькове был "прилет" по инфраструктурному объекту, вспыхнул пожар: что известно

Алёна Воронина
24 июля 2024, 12:37обновлено 24 июля, 13:55
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После попадания вспыхнул сильный пожар на гражданском инфраструктурном объекте, информация о пострадавших уточняется.
В Харькове был 'прилет' по инфраструктурному объекту, вспыхнул пожар: что известно
В Харькове был "прилет" по инфраструктурному объекту/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов

Российские оккупанты атаковали Харьков в среду, 24 июля. По городу был нанесен ракетный удар.

Захватчики попали в инфраструктурный объект, на месте попадания вспыхнул сильный пожар. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - отметил городской голова.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

"Оккупанты ударили ракетами по Харькову. По предварительным данным, есть пожар на гражданском инфраструктурном объекте. На эту минуту - без пострадавших. Осмотр продолжается", - отметил Терехов.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Поздно вечером 22 июля по всей Украине объявлялась воздушная тревога - РФ атаковала "Шахедами", взлетел МиГ. В областях были слышны взрывы, работала украинская ПВО.

В ночь на 23 июля РФ ударила по критической инфраструктуре Сумщины. Оккупанты запустили восемь "Шахедов" и одну ракету Х-69. Защитникам Украины удалось сбить семь вражеских дронов. Ракета также не долетела до цели. Однако не обошлось и без попаданий. В Сумской ОГА сообщили, что в ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины.

Что известно о ракете Х-69?

Х-69 - российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является модернизацией ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных целей и надводных объектов, пишет Википедия.

Утром 24 июля в Харькове прогремели взрывы - РФ обстреляла город ракетами С-300, есть погибший. Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города, второй - по частному сектору.

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