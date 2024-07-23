По всей Украине воздушная тревога: РФ атаковала "Шахедами", взлетел МиГ

Российские оккупанты атаковали Украину Шахедами. По всей стране прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за взлета вражеского МиГа. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Оккупанты запустили "Шахеды". Они залетели в Сумскую область и летели в направлении Черниговской области. В этот момент в Шостке звучала серия мощных взрывов. Местные мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО.
Позже стало известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Также в воздух поднялся российский МиГ-31К.
Россияне атаковали Украину не только дронами, но и ракетой. Она залетела в Сумскую область и двигалась на запад в направлении Прилукского района Черниговской области. После чего она вновь развернулась и полетела через Шостку в сторону Глухова.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, ранее Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Как сообщалось ранее, россияне изменили свою тактику ударов, чтобы нанести Украине как можно больший вред: чтобы максимизировать вред от этих ударов, оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускают, было труднее обнаружить.
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России на Украину 8 июля погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивалось.
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